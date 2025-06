MARCUS THURAM SALUTA L’INTER | Se lo portano a suon di MILIONI IN PREMIER LEAGUE: impossibile dire di no a quest’offerta

Marcus Thuram potrebbe lasciare l’Inter al termine della stagione. Una squadra di Premier lo punta fortemente

La stagione dell’Inter si è appena conclusa e lo ha fatto nella maniera peggiore possibile. La squadra nerazzurra non solo non è riuscita a portare nessun trofeo in bacheca, ma è stata anche umiliata in finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain. Ma come se non bastasse, il post batosta è ancora peggio.

Infatti, Simone Inzaghi ha detto addio alla società nerazzurra per accasarsi con l’Al-Hilal e al suo posto è arrivato un allenatore ancora inesperto come Christian Chivu. Insomma, in viale della Liberazione c’è davvero tantissima confusione. E pensare che l’allenatore romeno non era stato preso in considerazione per la squadra Under 23 perchè non considerato pronto.

Adesso, invece, gli è stata addirittura affidata la prima squadra. I tifosi sono inferociti e sconfortati con una dirigenza che si è dimostrata completamente inadeguata.

Intanto, visto il ridimensionamento delle ambizioni, l’attaccante francese Marcus Thuram, ha deciso di lasciare i nerazzurri e di accettare la richiesta dalla Premier League.

Inter, addio Thuram: la Premier League preme per lui

Marcus Thuram potrebbe lasciare l’Inter. L’attaccante nerazzurro ha capito che la società avrà un ridimensionamento delle ambizioni sportive ed è per questo che anche i suoi stimoli sono venuti meno. Su di lui, su tutti, c’è un forte interesse che viene dalla Premier League.

Si tratta del Chelsea che potrebbe optare su di lui per la prossima stagione pagando ai nerazzurri la clausola presente sul contratto dal valore di 85 milioni di euro. Insomma, per la squadra nerazzurra sembra proprio il caso di dire ‘mala tempora currunt’.

Inter, il peggio deve ancora arrivare

In casa interista il peggio deve ancora arrivare. Dopo i rifiuti di Fabregas e Vieira, sulla panchina nerazzurra si è optato per un allenatore completamente senza esperienza. Un salto nel vuoto che riporta alla mente tempi non floridi della storia del club.

Anche ripartire dallo stesso gruppo che ha palesemente chiuso un ciclo è da masochisti perchè gli stimoli sono completamente finiti a Monaco. E la responsabilità è da addossare ad una dirigenza che si è rivelata completamente inadeguata alla storia del club.