DALLA CHAMPIONS LEAGUE ALLA SERIE B | Ha fatto la sua scelta: ARRIVA LA FIRMA SUL CONTRATTO

Il giocatore ha deciso di cambiare maglia: da giocare la Champions League fino al nuovo progetto in Serie B

Il campionato di Serie A si è concluso da poco ed ha emesso i suoi verdetti definitivi. Infatti, fino all’ultima giornata, tantissime squadre sono state in lotta per raggiungere i propri obiettivi tra la vittoria del campionato, alla qualificazione per un posto in Europa fino alla lotta per la salvezza.

Il campionato, come si sa, è stato vinto meritatamente dal Napoli grazie alla vittoria sul Cagliari. In Champions League sono arrivate Inter, Atalanta e Juventus. In Europa League, invece, sono approdate la Roma, dopo una grandissima rimonta, ed il Bologna complice la vittoria in finale di Coppa Italia.

In Serie B, alla fine, sono terminate Monza, Venezia ed Empoli, mentre Parma e soprattutto Lecce – grazie ad una grandissima impresa – sono riuscite a salvarsi.

Intanto, arriva la notizia di mercato che riguarda uno dei protagonisti della passata stagione. Il giocatore giocherà in Serie B dopo aver calcato i campi di Champions League.

Serie A, c’è il trasferimento nella serie cadetta

Uno dei protagonisti della stagione del Monza è stato sicuramente l’attaccante Keita Balde. Il giocatore è arrivato in Brianza a gennaio a parametro zero e, nonostante una squadra completamente sfilacciata, è riuscito a dare il suo contributo.

Ma la novità è che proprio per questo, la società ha comunicato ufficialmente di aver rinnovato il suo contratto per altre due stagione con la nuova scadenza che sarà al 30 giugno del 2027. Dunque, l’ex Inter e Lazio, dopo aver calcato i campi della Champions League, sarà protagonista in Serie B nella prossima stagione.

Monza, una stagione andata di male in peggio

La stagione del Monza è stata assolutamente negativa. La squadra brianzola, infatti, ha cambiato completamente progetto, ma non è riuscita ad investire come fatto in passato. L’approdo di Nesta non ha continuato quanto fatto da Palladino.

Non solo, ma la società ha fatto un mercato a zero. A gennaio, poi, vista la situazione, tantissimi big hanno mollato la presa ed hanno deciso di cambiare aria, ragion per cui c’è stata la condanna definitiva della squadra alla retrocessione. Adesso partirà un nuovo progetto sportivo.