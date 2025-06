Alla fine hanno scelto SUZUKI | Ecco la RIVOLUZIONE IN PORTA: arriva a luglio dal Parma

La big di Serie A potrebbe puntare sull’attuale portiere giapponese del Parma, Suzuki per la prossima stagione

Tantissime società di Serie A si sono già messe all’opera per provare a rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. I vari dirigenti, infatti, hanno intenzione di valutare i migliori profili che si possano adattare ai rispettivi progetti tecnico-tattici. L’Inter, ad esempio, in attesa di capire chi sarà l’allenatore, deve avviare un’opera di ricambio generazionale della rosa.

Infatti, il fondo Oaktree, ha ordinato di puntare su elementi giovani e l’impressione è che si vada verso un ridimensionamento delle ambizioni. Il Napoli, invece, vuole creare il solco con le avversarie. Dopo la permanenza di Antonio Conte, il club partenopeo è pronto ad accontentarlo con un grande mercato.

La Juventus, in attesa di capire chi sarà il ds e il tecnico, punterà a rinforzare ancora la squadra per puntare alle prime posizioni, come il Milan che ha consegnato il progetto nelle mani di Tare e Allegri.

Intanto, arriva la decisione del club per quanto riguarda il nuovo portiere della prossima stagione. Potrebbe essere il giapponese Suzuki a difendere i pali della squadra.

Serie A, la big punta Suzuki del Parma

In Serie A una delle grandi sorprese del campionato è stato il portiere giapponese del Parma, Suzuki. Il giocatore ha attratto a sè gli occhi di tantissime squadre grazie alle sue grandi prestazioni campo che lo hanno sicuramente inserito tra i migliori estremi difensori del campionato.

Su di lui ci sarebbe il forte interesse da parte del Napoli. Nonostante il rinnovo di Meret, il club avrebbe intenzione di puntare anche su un altro portiere. Il giapponese sembra essere il profilo preferito dal ds Manna.

Napoli, grande mercato promesso a Conte

Dopo l’incontro con il presidente De Laurentiis, Antonio Conte spera in un grande mercato da parte della società. E l’intenzione è proprio quella. In attacco, piacciono molto David, Bonny e Gyokeres.

Occhio anche alla difesa dove si punta ad uno tra Beukema e Solet. Sugli esterni i principali obiettivi sono Zhegrova e Noa Lang, mentre c’è tantissima attesa per l’arrivo di Kevin de Bruyne.