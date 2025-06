BEFFA TOTALE PER IL CLUB | Tegola infortunio per il BOMBER: salta il Mondiale per Club

Infortunio per il bomber e beffa per la sua squadra: il giocatore salterà il Mondiale per Club estivo

In questa stagione sono stati tantissimi gli infortuni accorsi alle varie squadre. Le due che sono rimaste maggiormente penalizzate da questa situazione sono state sicuramente la Juventus e l’Atalanta. I bianconeri hanno perso due giocatori importantissimi come Bremer e Cabal che hanno subito la rottura del crociato e hanno terminato anzitempo la stagione.

La Dea, invece, ha perso il difensore Kolasinac per lo stesso motivo, Scalvini che ha finito anticipatamente la stagione dopo una ricaduta del vecchio infortunio e Scamacca che ha avuto un nuovo problema fisico. Il Torino, invece, ha dovuto giocare quasi tutta la stagione senza il suo miglior giocatore e capitano, Duvan Zapata, che si è rotto il crociato.

La Lazio, nella fase decisiva della stagione in cui lottava per qualificarsi in una coppa europea, ha perso il difensore spagnolo, Patric, per tutta la stagione.

Intanto, in vista del Mondiale per Club, arriva la beffa per una squadra che giocherà le partite in programma senza il suo punti di riferimento in attacco a causa di un infortunio.

Mondiale per Club, beffa per il club: il bomber non ci sarà

Il Boca Juniors rischia di giocare il Mondiale per Club senza il suo bomber. La squadra argentina, infatti, potrebbe fare a meno di Edinson Cavani. L’attaccante uruguayano è alle prese con un fastidio fisico da tempo.

Il suo recupero sembrava dover essere una cosa celere, ma così non è stato e si sta trascinando per tanto tempo. Il giocatore tornerà ad allenarsi solamente il 9 giugno, ma a quel punto non è detto che riuscirà a dare un contributo alla sua squadra in campo.

Inter e Juventus, cosa aspettarsi per il Mondiale per Club

Intanto, tra le partecipanti, ci sono anche l’Inter e la Juventus. Ma cosa aspettarsi dalle due italiane? Entrambe non stanno vivendo un periodo florido. I bianconeri hanno confermato Tudor sulla panchina e puntano, oltre ad andare quanto più avanti possibile, a recuperare gli elementi infortunati.

I nerazzurri stanno peggio dopo aver perso la finale di Champions League e dopo aver preso Chivu in panchina. Un allenatore che ha fatto bene a Parma, ma che nei fatti non ha ancora troppa esperienza.