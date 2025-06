PRESO MARIO GILA | La Lazio ha accettato l’offerta: 50 milioni nelle casse dei biancocelesti

La Lazio sarebbe molto vicina a cedere il suo difensore spagnolo classe 2000, Mario Gila per 50 milioni di euro

Tantissime società di Serie A hanno già iniziato da parecchi mesi a programmare il prossimo mercato. I vari dirigenti stanno valutando i migliori profili per fare in modo di trovare giocatori aderenti ai rispettivi progetti tecnico-tattici. Ad esempio, l’Inter dovrà rimediare ai troppi errori della scorsa estate e dovrà dare avvio ad un’opera di ricambio generazionale.

Infatti, il fondo Oaktree, ha ordinato di trovare elementi più giovani alla rosa nerazzurra, in attesa di capire chi sarà l’allenatore. L’impressione, però, è che si è di fronte ad un forte ridimensionamento. Il Napoli, invece, ha intenzione di creare il solco con le avversarie. Dopo la permanenza di Antonio Conte, ci sarà anche un grande mercato per gli azzurri.

La Juventus vuole puntare sempre più in alto, in attesa di capire a chi sarà affidata la guida tecnica della squadra. Così come il Milan che ha fatto partire il nuovo progetto con Tare e Allegri.

Intanto, arriva la notizia che sconvolge il mondo biancoceleste della Lazio. Il difensore Mario Gila potrebbe lasciare il club, Possibile offerta da 50 milioni di euro.

Serie A, interesse per Mario Gila: offerta da 50 milioni di euro

Mario Gila è stato uno dei più grandi protagonisti della nostra Serie A. Da un paio di stagioni, il difensore spagnolo, è uno dei migliori difensore della Serie A. E per questo, tante società si sono interessate a lui in questi mesi.

Ultimamente, l’interesse più concreto è pressante è stato quello del Paris Saint-Germain. La squadra campione d’Europa, infatti, ha intenzione di mettere sul piatto 50 milioni di euro per lui. La metà, però, andrebbe al Real Madrid che ha il 50% sulla futura rivendita.

Lazio, parte il nuovo progetto Sarri

La Lazio, dopo la deludente stagione sotto la guida di Baroni, è ripartita da Maurizio Sarri. L’allenatore toscano ha intenzione di riportare i biancocelesti in Europa e sta già dando le sue linee guida sul mercato.

Prima, però, bisognerà capire senza le coppe chi saranno i giocatori che lasceranno il club. A quel punto, la cifra ricavata, potrà essere investita su profili più funzionali al progetto tecnico.