Grazie davvero Roma, ma io vado via tra pochi giorni | Ho scelto di cambiare aria: Svilar, nuova avventura in Serie A

Smile Svilar potrebbe lasciare la Roma in estate: il giocatore, però, potrebbe rimanere ancora in Serie A

La stagione della Roma è stata sicuramente dal doppio volto. Inizialmente, il club giallorosso, aveva deciso di confermare al timone del progetto tecnico Daniele De Rossi. Ma l’ex capitano giallorosso non ha avuto continuità di risultati e, soprattutto, non ha avuto feeling con la dirigenza a causa del mercato, per cui è arrivato l’esonero dopo soli quattro turni.

Successivamente, la squadra è stata affidata a Ivan Juric. Il tecnico croato, però, ha fatto addirittura peggio. I giallorossi, infatti, sono finiti a soli due punti dalla zona retrocessione. Il mancato legame con la squadra e con l’ambiente giallorosso tutto, ha fatto in modo che i risultati non arrivassero e che il tecnico fosse esonerato.

Quindi, è arrivata la terza chiamata per Claudio Ranieri che ha rimesso le cose a posto e ha fatto una grandissima rimonta che ha permesso alla squadra di giocarsi l’approdo in Champions League fino all’ultima giornata.

Intanto, uno dei protagonisti della stagione dei giallorossi, ovvero il portiere Smile Svilar, potrebbe lasciare la Roma, ma su di lui c’è il forte interesse proveniente dalla Serie A.

Roma, Svilar via? Una squadra di Serie A lo tenta

La Roma potrebbe salutare Smile Svilar. Il portiere giallorosso ha un contratto in essere fino al 2027 e sta trattando il rinnovo. L’agente ha già comunicato di non voler più proseguire le trattative e che il ragazzo andrà via e, a tal proposito, una squadra di Serie A sembra molto interessata.

Si tratta del Milan che potrebbe acquistare il portiere della squadra di Gasperini visto che, a sua volta, Maignan potrebbe lasciare il club rossonero in direzione Chelsea.

Milan, ecco tutti gli obiettivi di mercato

Il Milan, intanto, sta programmando il prossimo futuro. La società rossonera avrà un budget grazie alle cessioni dei big e ha in mente gli obiettivi in entrata. In porta piace anche Carnesecchi, mentre in difesa l’obiettivo numero uno è Giovanni Leoni del Parma.

In mezzo sembra in dirittura d’arrivo la trattativa per portare Ricci in rossonero, mentre occhio all’attacco dove Lorenzo Lucca potrebbe fare da back-up di Gimenez.