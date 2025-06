MOURINHO NUOVO ALLENATORE DELL’INTER | C’è il sì al romantico ritorno: ultima panchina della sua carriera

Josè Mourinho potrebbe ritornare sulla panchina nerazzurra dopo l’addio annunciato da Simone Inzaghi

La stagione dell’Inter non poteva terminare nella maniera peggiore. La squadra nerazzurra, infatti, non è riuscita a portare a casa nemmeno un trofeo anche se, alla vigilia, tantissimi membri della squadra puntavano a vincere tutto. A fare più rumore è il clamoroso tonfo in finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain.

Il 5-0 rifilato dai francesi ha dato un grande botta alla squadra che, in questo momento, non si sa come reagirà al ritorno in campo. Oltre a questo, Simone Inzaghi ha deciso di lasciare l’Inter. La notizia era nell’aria e le trattative già partite da tempo, ma adesso c’è anche l’annuncio ufficiale dell’allenatore che andrà all’Al-Hilal.

Intanto, in viale della Liberazione, si stanno valutando tanti profili per quanto riguarda il sostituto del tecnico piacentino. La dirigenza dovrà trovare il profilo adatto.

E tra i nomi che circolano con maggiore insistenza c’è anche quello di un clamoroso ritorno di Josè Mourinho sulla panchina nerazzurra. Dopo il Triplete, quella del portoghese potrebbe essere un’opzione da valutare.

Inter, opzione Mourinho per la panchina: la situazione

Josè Mourinho potrebbe essere un’opzione per la panchina nerazzurra. Il tecnico portoghese, dopo la deludente esperienza al Fenerbahce, cerca un nuovo progetto ed una nuova avventura in cui tuffarsi. E quella nerazzurra potrebbe avere un sapore romantico.

Dopo la vittoria del Triplete di 15 anni fa, potrebbe esserci il clamoroso ritorno, anche se in questo momento, la dirigenza nerazzurra, sta valutando anche altri profili. Ma non bisogna perdere di vista questa traccia per il futuro.

Inter, tutte le opzioni per la panchina nerazzurra

Marotta e Ausilio stanno cercando il profilo migliore per la panchina nerazzurra dopo l’addio di Simone Inzaghi. La dirigenza, infatti, ha già in mente alcuni profili a cui affidare il progetto tecnico.

Il nome che piace di più è quello di Cesc Fabregas, dopo la grande stagione fatta al Como. Poi, occhio alle strade che portano a Patrick Vieira e Christian Chivu, due grandi ex giocatori nerazzurri. Nei prossimi giorni si riuscirà a capire di più e ci saranno tutte le ufficialità.