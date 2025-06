ECCO CHE ARRIVA IL CHOLO SIMEONE | Prende il posto di Simone Inzaghi: accordo e firma sul contratto

C’è anche il Cholo Simeone tra le piste valutate dalla società nerazzurra per sostituire Simone Inzaghi all’Inter

La stagione dell’Inter è terminata come peggio non poteva. La squadra nerazzurra non è riuscita a vincere nessun trofeo in questa stagione e soprattutto la finale di Champions League persa contro il Paris Saint-Germain per 5-0 ha lasciato strascichi davvero molto importanti per quanto riguarda il gruppo dei giocatori.

La domanda è come si potrà ripartire da una squadra che, adesso, è completamente abbattuta e non ha nessuno stimolo per ricominciare un nuovo corso da capo. Intanto, Simone Inzaghi, dopo la debacle, ha deciso di sfilarsi dalla panchina nerazzurra e di accettare la corte dell’Al-Hilal che ha offerto 53 milioni di ingaggio per 2 stagioni e un mercato faraonico.

Pertanto, la dirigenza nerazzurra, rimasta un po’ spiazzata da questa scelta, ha deciso di virare su altri allenatori e sono tanti i profili di cui si sta parlando in questi giorni sulla stampa nazionale e non.

Uno di questi è quello del Cholo Simeone. Il tecnico argentino è valutato da Marotta e Ausilio per il post-Inzaghi, ma bisogna fare alcune considerazioni su di lui.

Inter, sogno Simeone? Ecco come stanno le cose

Il Cholo Simeone è il sogno proibito della società nerazzurra per la panchina. Questo è quanto sostiene il quotidiano spagnolo As che ha ammesso come il tecnico argentino sia a fine ciclo con i colchoneros e che ha sempre ammesso che, un giorno, avrebbe allenato la squadra nerazzurra.

Nei fatti, però, l’elevato ingaggio e il contratto fino al 2027 con gli spagnoli, rende difficile qualunque discorso. Dopo la scadenza, se non ci saranno ulteriori rinnovi, potrebbero esserci sviluppi in tal senso, ma non in questo momento.

Inter, tutte le opzioni per la panchina nerazzurra

Intanto, in viale della Liberazione, si sta lavorando per trovare il profilo migliore per la panchina. Nei fatti, la dirigenza, è rimasta un po’ spiazzata dalla scelta di Inzaghi e, adesso, si ritrova con poche scelte nel suo ventaglio.

L’opzione principale è quella che porta a Cesc Fabregas, ma convincere il Como non è semplice. Poi, occhio anche ai profili di due ex nerazzurri come Vieira e Chivu.