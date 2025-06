Faccio anche io come Acerbi, in NAZIONALE NON CI VADO | Scoppia un altro caso: ARRIVA L’ANNUNCIO DEL CT

Il giocatore ha deciso di rifiutare la convocazione nella propria nazionale: l’annuncio ufficiale da parte del suo ct

Dopo la fine della stagione e in attesa del prossimo e imminente Mondiale per Club, è ora degli impegni delle nazionali. Le varie compagini saranno impegnate per quanto riguarda la fase finale della Nations League e le qualificazioni al prossimo Mondiale. Per quanto riguarda l’Italia, l’avversaria è la Norvegia di Erling Haaland.

Il ct Luciano Spalletti ha diramato già le sue convocazioni, ma ecco che proprio subito dopo è arrivata la notizia che ha fatto discutere in tanti, ovvero il rifiuto della stessa da parte del difensore nerazzurro, Francesco Acerbi. Il giocatore, infatti, ha deciso di non andare in ritiro con gli azzurri.

Il tutto è dovuto alle parole dello stesso ct che, tempo fa, alla domanda se avesse convocato Acerbi per contrastare Haaland, ha risposto che il difensore aveva un’età già avanzata e che c’erano elementi che lo avrebbero sostituito.

Intanto, scoppia un caso molto simile in un’altra nazionale. Un giocatore ha deciso di non rispondere alla convocazione ed è stato lo stesso ct a darne l’annuncio ufficiale alla stampa.

Un nuovo caso Acerbi: non va con la propria nazionale

In Svezia scoppia un caso simile a quello accaduto con Francesco Acerbi. Il giocatore del Celta Vigo, Williot Swedberg, ha deciso di non rispondere alla convocazione della nazionale Under 21 svedese. Il ragazzo, infatti, si aspettava la chiamata della Nazionale maggiore.

Il Ct della Svezia, l’ex attaccante rossonero Tomasson, si è detto molto deluso da questo atteggiamento, anche perchè l’intenzione era quella di fare allenamenti congiunti per far mettere in mostra gli elementi più giovani. Insomma, una situazione non particolarmente positiva che andrà risolta alla svelta.

Italia, quante assenze contro la Norvegia

Intanto, Luciano Spalletti, nonostante la convocazioni diramate, dovrà fare a meno di tantissimi elementi importanti. Detto del rifiuto di Acerbi, il ct azzurro nelle ultime ore ha perso anche Matteo Gabbia, richiamando Rugani.

Non solo, ma non ci saranno sempre per infortunio anche Locatelli, Buongiorno, Scalvini e Leoni. Insomma, in una partita delicatissima, la Nazionale italiana dovrà fare di necessità virtù.