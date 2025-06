ECCO DE ZERBI COME ALLENATORE | Nuovo progetto per il TOP CLUB: sarà RIVOLUZIONE TOTALE

Il top club punta anche all’arrivo di De Zerbi per far ripartire un nuovo progetto tecnico per la squadra

Ciò che è accaduto all’Inter in questa stagione e, ancora di più, in questa ultima settimana ha dell’incredibile. La squadra nerazzurra, infatti, aveva deciso di puntare alla vittoria di tutti gli obiettivi a disposizione, ma man mano ogni possibilità è venuta meno e non sono riusciti a vincere nessun trofeo.

Il culmine lo si è avuto con la clamorosa sconfitta in finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain per 5-0. Quella è stata la goccia che ha definitivamente fatto traboccare il vaso delle ambizioni nerazzurre. Infatti, la società, ha incassato l’addio di Simone Inzaghi che già si sapeva da parecchi mesi, ma è rimasta sorpresa per la sostituzione del nuovo allenatore.

Dopo aver tanto trattato Cesc Fabregas, i nerazzurri, nella ultime ore, sembrano aver optato per l’opzione che porta a Christian Chivu per le prossime due stagioni.

Una situazione incredibile che i tifosi non hanno preso affatto bene. Intanto, c’era la possibilità di portare a Milano Roberto De Zerbi. Il tecnico avrebbe portato una rivoluzione totale.

Inter, opzione De Zerbi: avrebbe portato una rivoluzione

Roberto De Zerbi non era la prima scelta per quanto riguarda la panchina nerazzurra. Ma visto come è andata a finire, sarebbe stata un’opzione che, quantomeno, avrebbe potuto garantire la qualificazione in Champions League per porre le basi per un nuovo ciclo.

Con l’ex Sassuolo sarebbe stata una vera rivoluzione, visto che avrebbe chiesto giocatori capaci di saltare l’uomo e di saper giocare con parecchio campo alle spalle. Ma così non è stato e la scelta è ricaduta sull’inesperto Chivu.

Inter, caos incredibile per una finalista di Champions

Quello che sta accadendo in viale della Liberazione ha dell’incredibile. La società nerazzurra è in confusione più totale e non è riuscita a dare una guida tecnica adeguata ad una squadra che non ha bisogno di autogestione, specie dopo la sberla presa a Monaco.

Insomma, sembra che l’Inter si stia avviando ad un declino delle proprie ambizioni, proprio quando avrebbe maggiori possibilità di spesa sul mercato. Ma, ovviamente, a questo punto dovrebbero essere i dirigenti a pagare per le loro negligenze.