“Proprio come Sinner”: annuncio SHOCK nel tennis | Ci siamo cascati di nuovo

Arriva l’annuncio che sorprende tutti nel mondo nel tennis: “E’ stato proprio come Jannik Sinner”

Il tennista del momento in Italia, ma non solo, è sicuramente Jannik Sinner. L’italiano, infatti, grazie ai suoi miglioramenti sul campo e, soprattutto, grazie anche alle sue vittorie, è riuscito a diventare il numero uno al mondo nella classifica Atp. Dunque, il ragazzo, si candida ad essere uno dei migliori sportivi di sempre nel panorama italiano.

Ma, negli ultimi mesi, ciò che lo ha contraddistinto è stato il caso Clostebol. Infatti, il tennista altoatesino ha assunto a sua insaputa questa sostanza vietata a causa di una negligenza di un membro del suo staff, poi licenziato. Una vicenda che ha visto, alla fine, il patteggiamento ad una squalifica di tre mesi dalla WADA.

Sinner, dopo il termine di questo periodo, è riuscito a ritornare in campo agli Internazionali di Roma, arrendendosi solamente in finale contro il rivale-amico, Carlos Alcaraz.

Intanto, arrivano nuove allusioni per quanto riguarda il tennista e stavolta le critiche riguardano il suo patrimonio. Jannik Sinner ancora nell’occhio del ciclone.

Sinner utilizzato come paragone: “E’ proprio come lui”

Oltra al caso doping che ha portato con sè tantissimi strascichi e polemiche, Jannik Sinner è sempre molto criticato per la sua contabilità. Il tennista, come peraltro tantissimi suoi colleghi e altri sportivi, ha la residenza a Montecarlo proprio per usufruire di vantaggi dal punto di vista fiscale. Una cosa che ha portato tante critiche, come quelle del giornalista Corrado Augias.

Intanto, un altro vip che ha la residenza nel Principato come Flavio Briatore ha deciso di fare un paragone proprio con l’altoatesino: “Io residente a Montecarlo? Mi sembra proprio come Sinner: anzichè parlare del tennista, si parla della sua residenza dove peraltro vive e si allena”.

Caso Clostebol, ci vuole chiarezza

Sulla vicenda Clostebol, però, si sono susseguite tantissime polemiche anche da parte di colleghi di Sinner. La questione, però, sembra assurda visto che il tennista italiano ha assunto una sostanza a sua insaputa.

Davvero, anche in questi casi, l’antidoping deve comminare pene molto severe? Questo è un interrogativo che si stanno ponendo tantissimi tennisti e atleti.