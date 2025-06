SINNER SHOCK: torna ancora il caso doping | L’ANNUNCIO UFFICIALE

Arriva la clamorosa rivelazione da parte del numero uno al mondo nella classifica Atp, Jannik Sinner

Jannik Sinner è sicuramente il tennista del momento. Il fuoriclasse italiano, infatti, grazie ai suoi miglioramenti sul campo e, soprattutto, grazie alle sue vittorie è riuscito a raggiungere il primo posto nella classifica Atp. Un risultato, nel mondo del tennis nostrano, che fino a qualche anno fa sembrava insperato.

Un giocatore che, grazie alla sua grande qualità ed alla sua forza mentale, è riuscito a raggiungere grandissimi traguardi e grandissimi obiettivi. Ma, negli ultimi mesi, una vicenda in particolare lo ha colpito in maniera molto dura e riguarda il caso Clostebol, una sostanza dopante che Sinner ha assunto a sua insaputa a causa di una negligenza da parte di un membro del suo staff.

La questione, alla fine, si è risolta con il patteggiamento, da parte del tennista, ad una squalifica della durata di tre mesi, con annesse polemiche successive. Sinner è già tornato in campo agli Internazionali di Roma dove si è fermato solo in finale contro Alcaraz.

Intanto, lo stesso tennista altoatesino, ha fatto una rivelazione molto importante che riguarda il suo ritorno in campo ed il caso doping che lo ha colpito.

Sinner, rivelazione clamorosa: lo ha detto davvero

Jannik Sinner è ritornato in campo e lo ha fatto alla grande dimostrando ancora a tutti la sua forza ed il suo valore dopo tre mesi di inattività. Il tennista è stato pungolato dai giornalisti in merito al caso doping che lo ha colpito.

Ed è qui che il numero uno al mondo ha fatto una rivelazione sui suoi colleghi. Ecco le sue parole: “Ci sono ancora giocatori un po’ diversi nei miei confronti, però la loro opinione non è la mia su me stesso. Mi importa di più di quello che pensano le persone intorno a me e di quello che penso io”.

Antidoping, qualcosa da rivedere

Quello che ci si chiede, vista questa vicenda e molte altre del passato, è se, esclusivamente in casi simili, l’antidoping non possa rendere meno rigide le maglie del proprio regolamento.

Tanti atleti, di qualunque sport, si sono detti molto preoccupati di incappare in sostanze vietate anche in luoghi pubblici senza che ne siano a conoscenza.