ULTIM’ORA FORMULA 1: ecco la squalifica A SORPRESA | Un danno INCREDIBILE ALLA SUA SCUDERIA

Il pilota potrebbe essere clamorosamente squalificato: questo è davvero un danno incredibile alla scuderia

La stagione di Formula 1 sta prendendo già una certa conformazione con i piloti e le scuderie che si giocheranno la vittoria finale del Mondiale. In questo momento, è dominio totale della McLaren visto che in prima posizione troviamo Piastri a quota 161 punti e subito dopo il compagno di squadra Lando Norris a soli tre punti di distacco.

In terzo posizione, invece, c’è la RedBull di Max Verstappen un po’ più staccata, ma sempre in corsa, a quota 136 punti in classifica. Le Ferrari, invece, si trovano al quinto e sesto posto con Leclerc ed Hamilton rispettivamente a quota 79 e 63 punti in classifica generale. Dunque, al momento, sembra essere lotta a due scuderie per la vittoria.

Ma nelle ultime ore si sta paventando uno scenario incredibile in Formula 1 per quanto riguarda la prossima classifica che potrebbe subire una battuta d’arresto per un pilota in particolare.

Infatti, questi, potrebbe essere squalificato a sorpresa dopo una presunta irregolarità in gara che lo potrebbe penalizzare tantissimo. Una decisione che potrebbe condizionare tanto della stagione.

Formula 1, rischia squalifica per il pilota

Max Verstappen nell’occhio del ciclone in Formula 1. Il pilota della RedBull, infatti, è al centro delle polemiche a causa della ruotata data nel Gran Premio di Spagna al pilota George Russel. Un gesto che in tanti hanno valutato come intenzionale e che ha portato a 10 secondi di penalità in gara e alla penalizzazione di tre punti dalla Superlicenza.

Ma non è finita qui, perchè il pilota rischia addirittura la squalifica. Adesso ci saranno tutti gli accertamenti del caso, ma il rischio è quello di aver buttato una stagione in cui è aperta la lotta per il titolo.

Ferrari, tanto da lavorare per tornare competitivi

Intanto, per quanto riguarda la Ferrari, c’è ancora tantissimo da fare per ritornare ad essere competitivi. Hamilton e Leclerc non fanno altro che discutere con la scuderia su tanti aspetti, ma di miglioramenti, ad oggi, non se ne vedono.

Ci vorrà davvero una sferzata forte per cambiare le cose. Quello che sembra certo è che questa è una stagione in cui la Rossa punta più a costruire in vista della prossima che a puntare a qualcosa di importante.