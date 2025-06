BEFFA NAZIONALE: purtroppo Spalletti non potrà contare su di lui | BRUTTISSIMO INFORTUNIO IN ALLENAMENTO

Luciano Spalletti non potrà contare su un giocatore importante per le partire di qualificazione ai Mondiali

Il campionato di Serie A si è appena concluso. Fino all’ultima giornata ci sono stati tanti obiettivi in ballo per tantissime squadre, dalla lotta per la vittoria del campionato, all’accesso in Europa, fino alla zona salvezza. Lo scudetto, come è noto, è stato vinto dal Napoli. La squadra di Antonio Conte, con la vittoria sul Cagliari, ha strappato il tricolore dal petto dell’Inter.

In Champions League sono andati proprio i nerazzurri, l’Atalanta e la Juventus. Per quanto riguarda la zona Europa League, alla fine, le squadre qualificate sono state la Roma, dopo una grandissima rimonta nel girone di ritorno, ed il Bologna, complice anche la vittoria della finale di Coppa Italia.

In Serie B sono andate Monza, Empoli e Venezia, mentre si sono salvate il Parme e, soprattutto, il Lecce con un miracolo in 10 contro 11 nella partita finale contro la Lazio.

Intanto, adesso ripartono gli impegni della Nazionale per la qualificazione al prossimo Mondiale. Ed in tal senso Luciano Spalletti non potrà contare su un giocatore a causa di un infortunio.

Nazionale, un big out: infortunio in allenamento per lui

La Nazionale perde i pezzi in vista della partita contro la Norvegia. Dopo il rifiuto della convocazione da parte di Acerbi, Luciano Spalletti dovrà rinunciare anche ad un altro elemento fondamentale della squadra azzurra.

Si tratta di Manuel Locatelli, centrocampista e capitano della Juventus. Il giocatore, infatti, durante l’allenamento a Coverciano, ha subito un trauma distorsivo alla caviglia, ragion per cui ha lasciato il centro di allenamento. Una notizia che non ci voleva assolutamente per gli azzurri che hanno già parecchie defezioni in rosa.

Italia, ecco chi non ci sarà per i prossimi impegni

La Nazionale italiana, dunque, avrà tante defezioni per i prossimi impegni. Detto di Acerbi che, con il suo rifiuto, ha definitivamente terminato con il gruppo azzurro, mancheranno anche altri giocatori importanti.

Si tratta di Buongiorno, che ha terminato anticipatamente la stagione, Calafiori e Leoni, alle prese con problemi fisici, e Scalvini, in recupero dall’infortunio che lo ha colpito nella stagione appena conclusa.