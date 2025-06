TU DAL MILAN NON TE NE VAI | Allegri non vuole sentire ragioni: resta anche la prossima stagione

Massimiliano Allegri punta i piedi e si oppone alla cessione di un big rossonero: per lui è fondamentale

La stagione del Milan non è andata come ci si attendeva alla vigilia. La squadra rossonera, dopo il ciclo di Stefano Pioli, è stata affidata alla guida tecnica di Paulo Fonseca. Ma le cose, con l’allenatore portoghese, non sono andate come sperato ed è mancata la continuità di risultati. Per questo si è arrivati all’esonero.

Al suo posto è stato chiamato Sergio Conceicao. Dopo un inizio che ha fatto ben sperare con la clamorosa vittoria in Supercoppa Italiana contro l’Inter in rimonta, anche per lui ci sono state tantissime difficoltà in termini di continuità di risultati. Per questo, al termine della stagione, è arrivato l’addio anche per lui.

Per il prossimo anno, dopo l’arrivo del ds Tare, si è deciso di puntare sul ritorno di Massimiliano Allegri. L’ex bianconero farà partire il nuovo progetto rossonero.

Intanto, dallo stesso Allegri, arrivano indicazioni molto importanti per quanto riguarda il mercato. Il tecnico si è opposto alla cessione di un big che ritiene fondamentale.

Milan, Allegri non ci sta: non vuole la sua cessione

Massimiliano Allegri sta incidendo molto fin da subito per quanto riguarda il mercato rossonero ed ha già dato le sue linee guida. Infatti, il tecnico rossonero, ha deciso di opporsi alla cessione di un big rossonero. Si tratta di Mike Maignan.

Il portiere francese, infatti, è in trattativa per il rinnovo di contratto che, al momento, è in stand-by. Vista la scadenza nel 2026 o si arriva al prolungamento oppure l’addio sarà inevitabile. Ma il tecnico livornese vorrebbe evitare questo addio.

Milan, tanti interessi per i big

I rossoneri, intanto, stanno ricevendo tantissimi interessi per i propri big. Reijnders sembra vicino all’approdo al Manchester City, mentre Theo Hernandez è seguito dall’Al-Hilal e dall’Atletico Madrid.

Leao piace tantissimo al Bayern Monaco, mentre lo stesso Maignan è puntato con decisione dal Chelsea di Enzo Maresca che vuole ritornare a vincere la Premier League e ad essere protagonista in Champions League. Le prossime settimane potrebbero essere decisive per tutte queste situazioni di mercato. Staremo a vedere.