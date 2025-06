FABREGAS NUOVO ALLENATORE DELL’INTER: non ci sono più dubbi | Ecco la firma sul contratto

Cesc Fabregas potrebbe essere il futuro allenatore dell’Inter dopo la fine del percorso di Simone Inzaghi in nerazzurro

La notizia delle ultime ore è quella dell’addio di Simone Inzaghi alla panchina dell’Inter. Il tutto era nell’aria, vista l’offerta da 53 milioni di euro in tre anni all’oramai ex tecnico nerazzurro da parte dell’Al-Hilal. Una situazione che è evoluta pian piano e per certi versi ha condizionato tutto il mondo nerazzurro.

L’ultima goccia è stata la sconfitta del tecnico nella finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain in cui la squadra nerazzurra ha raggiunto uno dei punti più bassi della propria storia. Adesso, il club e i suoi dirigenti, sono impegnati nella ricerca di un nuovo allenatore, ma l’impressione è che da ogni punti di vista ci possa essere un ridimensionamento delle ambizioni.

In questo momento, nella mente di Marotta e Ausilio, ci sono tantissimi nomi e tantissimi tecnici che sono stati proposti, ma l’attenzione è posta su due profili in particolare.

Il primo è quello di Roberto De Zerbi, da sempre molto apprezzato dal ds nerazzurro. Poi, c’è quello di Cesc Fabregas che, in questo momento, seppur non facile, sembra essere il favorito per la panchina interista.

Inter, Fabregas favorito per la panchina nerazzurra

Cesc Fabregas potrebbe essere il nuovo allenatore dell’Inter. Il tecnico spagnolo, tanto cercato dai nerazzurri da calciatore, potrebbe arrivare ad Appiano Gentile con un’altra veste dopo la grande stagione fatta sulla panchina del Como di cui è anche azionista.

Nei fatti, però, non sarà affatto semplice strapparlo alla proprietà lombarda che ha già rifiutato società come Roma e Bayer Leverkusen. Addirittura si pensa di pagare un indennizzo per portarlo a Milano, ma questo lo si vedrà nelle prossime ore.

Inter, la rivoluzione non ci sarà

La dirigenza nerazzurra non ha intenzione di fare una grande rivoluzione come sarebbe, invece, auspicabile. Non tanto per il valore dei giocatori, quanto per quello che hanno dimostrato in questi quattro anni i nerazzurro. Infatti, dopo ogni vittoria, c’è sempre stato un grande slancio di presunzione che ha portato a forti delusioni e alla vittoria di qualche coppa nazionale e di uno scudetto.

Adesso, dopo aver raggiunto il punto più basso della loro carriera ed uno dei più bassi della storia nerazzurra, con quali motivazioni si ripartirà? La dirigenza nerazzurra, però, non ci sente.