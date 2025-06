Grazie Parigi, è stato bello vincere la Champions ma vado via | Torna in Serie A, ecco Gigio Donnarumma

Gianluigi Donnarumma potrebbe ritornare in Serie A dopo aver vinto la Champions League con la maglia del PSG

Tantissime squadre di Serie A stanno iniziando le prime trattative di mercato per rinforzare le rispettive rose. I vari dirigenti, infatti, hanno intenzione di trovare i migliori profili che possano fare al caso di rispettivi progetti tecnico-tattici. L’Inter, ad esempio, dovrà iniziare un’opera di ricambio generazionale della propria rosa.

La squadra nerazzurra dovrà essere ringiovanita, come ordinato da Oaktree, anche se ci sarà probabilmente un ridimensionamento in attesa di capire chi sarà il prossimo allenatore. Il Napoli punta a fare il solco con le avversarie, mantenendo Conte in panchina e provando ad acquistare giocatori di altissimo livello.

La Juventus vuole puntare allo scudetto, in attesa di capire chi guiderà la squadra, così come il Milan che ha puntato tutto su Massimiliano Allegri in panchina.

Intanto, in Serie A, potrebbe esserci un graditissimo ritorno. Dopo aver vinto la Champions League con il Paris Saint-Germain, Gigio Donnarumma potrebbe ritornare nel nostro campionato.

Serie A, Donnarumma potrebbe ritornare

Gigio Donnarumma potrebbe ritornare in Serie A nella prossima stagione. Il portiere, dopo aver vinto la Champions League, ha ammesso di non sapere se rimarrà a Parigi anche nella prossima stagione. Ragion per cui si potrebbero spalancare le porte del nostro campionato.

Infatti, si sa come effettivamente da sempre Marotta sia un suo grandissimo estimatore e lo avrebbe voluto avere con sè da parecchi anni. Adesso, vista la fase di stallo nel rinnovo, potrebbe davvero esserci il congiungimento con la maglia dell’Inter. Una trattativa che sarebbe difficile, anche perchè ci sono tantissime big europee che fanno gola al giocatore.

Donnarumma-PSG al capolinea? Ecco chi lo vuole

Oltre all’Inter, Donnarumma è ricercato da tantissime big europee. Soprattutto, le due squadre più allettanti per lui, sia come ambizioni sia come possibili offerte economiche, sono il Bayern Monaco ed il Manchester City.

I bavaresi cercano un grande profilo per sostituire Neuer, mentre gli inglesi hanno già dato avvio ad una grande opera di ringiovanimento e ricambio nella rosa e l’italiano potrebbe davvero essere il profilo perfetto per la rosa di Guardiola.