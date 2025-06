UDOGIE TORNA IN SERIE A | Che affare per il top club: la società ha deciso

Destiny Udogie potrebbe tornare clamorosamente in Serie A nella prossima stagione: un club in pressing

Tantissime squadre di Serie A hanno iniziato da parecchi mesi a programmare il prossimo mercato. I vari dirigenti, infatti, hanno intenzione di trovare i profili migliori per i propri progetti tecnico-tattici. L’Inter, ad esempio, dopo la stagione fallimentare dovrà dare avvio ad un’opera di ricambio generazionale della propria squadra.

Infatti, la proprietà di Oaktree, ha ordinato di ringiovanire la rosa nerazzurra. Oltre a questo, bisognerà capire chi sarà il nuovo allenatore visto che Simone Inzaghi è sempre più lontano dal nerazzurro e visto che Fabregas e De Zerbi non sono convinti del progetto. Il Napoli, invece, può creare il solco con le rivali. Infatti, dopo la permanenza di Conte, si preannuncia un mercato molto ricco.

La Juventus dovrà capire chi sarà alla guida tecnica e non solo della squadra, mentre il Milan, dopo aver annunciato Tare e Allegri, è pronto a riscattare alla grande la stagione deludente.

Intanto, in Serie A potrebbe ritornare una vecchia conoscenza come Destiny Udogie, terzino sinistro del Tottenham. Sul giocatore c’è il grande pressing di un club di Serie A.

Mercato, Udogie torna in Serie A? Un club pressa per lui

Destiny Udogie potrebbe ritornare nuovamente in Serie A, ma questa volta in una big. Infatti, il Milan, starebbe pensando al terzino sinistro per sostituire l’eventuale partenza di Theo Hernandez, dato in uscita dal club rossonero visto l’anno di contratto rimasto.

Il suo eventuale arrivo, andrebbe anche a incasellarsi in un progetto che prevede sì la presenza di giocatori giovani, ma che siano anche italiani in modo da creare uno zoccolo duro capace di dare un’impronta a tutta la squadra. Ma il Milan ha anche altri obiettivi.

Milan, tutti gli obiettivi del mercato estivo

Il Milan, intanto, con l’arrivo di Tare, ha in mente anche altri obiettivi di mercato. Quello più vicino è sicuramente Samuele Ricci del Torino, ma occhio anche alla difesa dove piacciono Leoni, Comuzzo, Antonio Silva e Mosquera.

In attacco, invece, il profilo che intriga maggiormente è quello di Lorenzo Lucca dell’Udinese come back up di Santiago Gimenez che resterà a Milanello dopo i sei mesi di apprendistato del campionato italiano.