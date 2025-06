Me ne vado in Arabia Saudita, faccio come Simone Inzaghi | Ciao Inter, impossibile dire no A CERTE CIFRE

Il giocatore nerazzurro potrebbe seguire Simone Inzaghi in Arabia Saudita: cifre folli per lui

L’Inter ha concluso la sua stagione peggio non si poteva. La squadra nerazzurra, infatti, ha fallito tutti gli obiettivi a propria disposizione. La sconfitta pesante e da record in finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain, ha sancito la definitiva fine di un ciclo che ha portato in dote qualche coppa nazionale e solamente uno scudetto.

Fa rabbia, per il gruppo nerazzurro, il fatto che dopo ogni buon risultato, ci sia sempre stata la presunzione la stagione successiva di essere più forti, ma non dimostrandolo in campo. Per questo servirà un taglio netto con tantissimi elementi del gruppo, anche se la società non sembra intenzionata in questa direzione.

Intanto, Simone Inzaghi ha salutato tutti ed ha accettato l’offerta biennale dell‘Al-Hilal da oltre 50 milioni di euro. Adesso, i nerazzurri, dovranno scegliere un allenatore, ma nell’ambiente si respira aria di ridimensionamento.

Intanto, dall’Arabia Saudita, è arrivata un’offerta incredibile per un altro giocatore nerazzurro. Il ragazzo potrebbe essere tentato dai tantissimi soldi offerti per lui.

Inter, un big segue Inzaghi? Offerta monstre per lui

L’Inter perde Simone Inzaghi, ma il tecnico potrebbe non essere l’unico elemento della rosa a lasciare i nerazzurri per l’Arabia. Infatti, l’Al-Nassr, ha puntato con decisione Alessandro Bastoni, secondo quanto riportato da Sky Sport CH.

Non ci sono stati contatti diretti con l’entourage, ma il club è pronto a presentare un’offerta economica monstre per lui. I nerazzurri non hanno intenzione di ascoltare nulla e vogliono resistere e rispedire al mittente ogni cosa, poi bisognerà vedere se il giocatore nerazzurro sarà tentato o meno come altri colleghi.

Inter, tira aria di ridimensionamento ad Appiano Gentile

In attesa di capire chi sarà il nuovo allenatore nerazzurro, ad Appiano Gentile, tira aria di ridimensionamento delle ambizioni. La finale persa ha portato, logicamente, tantissime scorie soprattutto a livello mentale. Per questo, la rivoluzione dell’organico sarebbe una cosa auspicabile.

La dirigenza sembra essere di diverso avviso e ha deciso di mandar via solamente gli elementi più ‘attempati’ della rosa. I tifosi sono molto sconfortati e sfiduciati per il futuro, per una squadra che rischia di dover attendere prima di ritornare a vincere.