SCELTO TUDOR COME NUOVO ALLENATORE | Arriva dopo il Mondiale per Club, decisione presa

La società ha deciso di puntare su Igor Tudor per la prossima stagione: tutto si saprà dopo il Mondiale per Club

La stagione della Juventus non è andata come ci si attendeva all’inizio. Il club bianconero, infatti, inizialmente aveva affidato il proprio progetto tecnico a Thiago Motta dopo il triennio di Massimiliano Allegri. Ma i risultati positivi sono arrivati in maniera discontinua, tanto che la qualificazione in Champions League si era messa a rischio.

Per questo, la società, ha deciso di dare un cambio radicale e di affidarsi all’ex Igor Tudor. Con il tecnico croato, la squadra, è riuscita a fare un po’ meglio e ad arrivare alla qualificazione alla prossima Champions League. Sono già state prese decisioni importanti in vista della prossima stagione, come l’addio dato al ds Giuntoli. Ma non sarà il solo.

Infatti, anche sul mercato ci saranno movimenti importanti, ma occhio anche alla panchina perchè le novità non mancheranno nella maniera più assoluta.

E tanto passerà dal futuro di Igor Tudor. Il tecnico croato si giocherà molto con il Mondiale per Club sfidando le grandi corazzate europee e mondiali.

Tudor, il futuro dopo il Mondiale per Club: una società interessata

Igor Tudor si gioca il futuro per il Mondiale per Club, ma intanto, per lui, arrivano forti interessamenti, soprattutto dalla Serie A. Nel nostro campionato, infatti, ci sono tantissime squadre che devono ancora definire la loro situazione per la panchina della prossima stagione.

Tra queste società c’è sicuramente l’Atalanta che ha salutato Giampiero Gasperini, accasatosi alla Roma, ed è pronta a puntare proprio sull’attuale tecnico bianconero. In alternativa, c’è anche il forte interesse per Thiago Motta.

Juventus, interventi importanti sul mercato estivo

La Juventus, intanto, sta provando a programmare il mercato per la prossima stagione ed ha intenzione di fare interventi importanti per rinforzare la squadra. Sicuramente, due obiettivi fondamentali saranno quelli di riconfermare sia Veiga che Kolo Muani.

Poi, a centrocampo, il sogno proibito è quello di portare a Torino, Sandro Tonali. In avanti, oltre al sogno Osimhen, occhio alla situazione Hojlund del Manchester United. Insomma, sarà una calda estate per i bianconeri per provare a ricostruire.