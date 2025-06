Torno in squadra per il Mondiale per Club | Avete bisogno di me: la società ha deciso

Il giocatore ritorna per il Mondiale per Club e ha intenzione di dare il suo contributo alla squadra

La stagione della Juventus non è andata come ci si attendeva alla vigilia. Dopo il ciclo triennale di Massimiliano Allegri, la società bianconera ha fatto una vera e propria rivoluzione affidando la panchina a Thiago Motta, reduce dal miracolo Bologna in Champions League della stagione passata.

Ma i risultati hanno stentato ad arrivare e la squadra non ha mai avuto una vera identità di gioco. Oltre a questo, il rapporto con la squadra non è mai sbocciato, perciò il club bianconero ha deciso di optare per l’esonero. Al suo posto è arrivato l’ex Igor Tudor. Anche per lui non sono mancate le difficoltà.

Ma alla fine, l’obiettivo Champions League è stato raggiunto e adesso si dovrà capire chi gestirà la squadra come ds e per chi si opterà come allenatore – con le opzioni Marco Silva, Simone Inzaghi e Roberto Mancini sempre aperte.

Intanto, arriva la novità importantissima per la squadra bianconera. Un giocatore ritornerà alla Continassa e lo farà per dare il suo contributo alla squadra per il Mondiale per Club.

Juventus, un ritorno per il Mondiale per Club

La Juventus, intanto, tra circa due settimane sarà impegnata nel Mondiale per Club negli Stati Uniti. A guidare la squadra ci sarà sicuramente Igor Tudor in panchina e il tecnico croato potrebbe puntare su un giocatore di ritorno.

Si tratta del difensore Daniele Rugani che, nella passata stagione, è stato in prestito all’Ajax. Il ragazzo tornerà alla Continassa e lo farà per dimostrare di poter far parte del gruppo bianconero nella prossima stagione che rappresenta anche quella dell’ultimo anno del suo contratto con la società.

Juventus, tutti gli obiettivi di mercato per l’estate

Intanto, la Juventus, è pronta ad intervenire sul mercato estivo. In attesa di capire chi saranno ds e allenatore, il club bianconero si muove e cerca di trovare elementi per provare a puntare di nuovo allo scudetto.

In difesa piacciono molto Leoni e Comuzzo, mentre in mezzo al campo il sogno è sempre quello che porta a Sandro Tonali. Infine, in avanti, sembra difficile arrivare ad Osimhen, mentre piacciono Hojlund e Goncalo Ramos.