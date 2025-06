“UNA SQUADRA DA ORATORIO”: batosta Inter | Parole durissime dopo la finale di Champions League

Arrivano le accuse pesantissime alla squadra nerazzurra dopo la sconfitta in finale di Champions League

La stagione dell’Inter si è trasformata in un vero e proprio incubo. La squadra nerazzurra, che sosteneva di puntare alla vittoria di tutte le competizioni, è riuscita a non vincere nemmeno un trofeo in questa stagione. In tanti hanno parlato di percorsi positivi, ma alla fine quello che contano sono le coppe portate a casa.

Per i nerazzurri, dunque, è stata una stagione completamente fallimentare, con l’aggiunta del punto più basso della storia del club con la finale persa contro il Paris Saint-Germain. Gli uomini di Simone Inzaghi, infatti, non sono nemmeno scesi in campo con la testa e hanno preso una batosta incredibile.

Con ogni probabilità ci saranno tanti cambiamenti, ma l’impressione è che la società debba fare delle scelte anche impopolari ed anche arretrando il raggio delle ambizioni.

Intanto, proprio dopo la finale persa per 5-0, arrivano polemiche incredibile e giuste che colpiscono la squadra. Un momento decisamente negativo per i nerazzurri.

Inter, arrivano critiche pesantissime: “Una squadra da oratorio”

L’Inter perde la quarta finale di Champions della sua storia e lo fa nella maniera più sbagliata possibile. Una squadra completamente scarica sia nel fisico che nella mente e che ovviamente imporrà di fare delle profonde riflessioni su tantissimi aspetti.

Dopo la batosta, sono arrivate numerose critiche, tra cui quello dell’allenatore francese, Dupraz, che ha parlato in questi termini dei nerazzurri a RMC: “Il PSG ha dominato tecnicamente, ma soprattutto fisicamente. C’è stata la grandezza del punteggio contro una squadra che sembrava una roba da oratorio”.

Inter, l’intenzione è quella di fare una rivoluzione?

Intanto, dopo le critiche giuste e la batosta presa, in casa nerazzurra dovranno esserci pesanti riflessioni. Simone Inzaghi saluterà il club nerazzurro con ogni probabilità, ma non dovrà essere l’unico.

Le varie testate parlando di una rivoluzione parziale, che è quello che non serve alla rosa nerazzurra. Una stagione del genere lascia delle scorie importanti nei giocatori e la difficoltà delle motivazioni. Meglio puntare su altro, anche a costo di ricostruire per puntare a vincere in futuro.