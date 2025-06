VIA LAUTARO MARTINEZ, addio Inter | Ho bisogno di nuovi stimoli, cessione inevitabile

Lautaro Martinez potrebbe lasciare i nerazzurri in estate per trovare nuovi stimoli altrove dopo questa stagione

La stagione dell’Inter si è trasformata in un vero e proprio incubo. Infatti, prima, la squadra di Simone Inzaghi ha perso in maniera clamorosa la Supercoppa Italiana quando era in vantaggio di due gol e si è fatta rimontare dal Milan, in Coppa Italia c’è stata sempre l’eliminazione in semifinale da parte dei rossoneri.

In campionato sono state tantissime le occasioni perse da parte dei nerazzurri che non hanno minimamente approfittato dei passi falsi fatti dal Napoli che, infatti, poi è riuscito a vincere il quarto scudetto della propria storia mettendo le premesse per aprire un ciclo. Infine, il punto più basso della storia nerazzurra, ovvero la sconfitta in finale di Champions League.

Il PSG ha completamente demolito la squadra di Inzaghi con un netto 5-0 e con una prestazione che dalle parti di Appiano Gentile si ricorderanno per tantissimo tempo.

Intanto, uno dei leader della squadra, il capitano Lautaro Martinez, potrebbe lasciare il club nerazzurro in estate. Il giocatore vorrebbe trovare nuovi stimoli altrove.

Inter, Lautaro Martinez via: vuole altri stimoli

Lautaro Martinez potrebbe lasciare la squadra nerazzurra in estate. Il capitano argentino, infatti, dopo la sconfitta contro il PSG, è rimasto parecchio scottato e ha capito che i nerazzurri dovranno rivedere i loro obiettivi di classifica per il futuro dopo la chiusura del ciclo.

Su di lui, oramai da parecchi mesi, ci sono gli interessi del Chelsea, che cerca un centravanti per la Champions League, ma soprattutto dell’Atletico Madrid che dovrebbe salutare Griezmann e ha trovato nel Toro il sostituto ideale.

Inter, non sarà rivoluzione totale

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, per i nerazzurri non sarà rivoluzione totale dell’organico. Infatti, il club, è intenzionato a tenere tutti i senatori in squadra a meno di offerte irrinunciabili. Sicuramente partiranno gli elementi più in là con gli anni della rosa.

Ma dopo una debacle simile, non è quello che la logica suggerisce. Bisogna avere il coraggio di fare scelte forti per un organico che non ha dimostrato di poter aprire un ciclo di vittorie, semmai il contrario.