DIVORZIO INEVITABILE, SE NE VA SICURAMENTE | Per lui non ci sono più chance: addio Inter

Il giocatore lascerà sicuramente la squadra nerazzurra in estate: per lui le opportunità sono completamente finite

L’Inter, dopo aver raggiunto il punto più basso della sua storia con la finale di Champions League persa contro il Paris Saint-Germain, si lecca le ferite e si concentra su come migliorare la squadra in vista della prossima stagione. I nerazzurri vogliono rimanere competitivi, ma l’impressione è quella di dover abbassare l’asticella delle ambizioni.

La nuova proprietà di Oaktree ha deciso di intervenire in maniera decisa e ha ordinato di abbassare l’età media della rosa, di abbassare i costi di squadra e di abbassare anche il monte ingaggi totale che, in questo momento, rappresenta il più elevato dell’intera Serie A e che va migliorato per avere una situazione economica sostenibile.

Una situazione che, inevitabilmente passa anche dal futuro di Simone Inzaghi che è vicino a lasciare i nerazzurri. Ma il tecnico non sarà l’unico a dire addio.

Infatti, anche per quanto riguarda il lato giocatori, qualcuno potrebbe lasciare Appiano Gentile e trovare maggiore fortuna altrove per riuscire a resettare questa stagione orribile.

Inter, il giocatore lascia: opportunità finite per lui

L’Inter e Davide Frattesi, con ogni probabilità, si diranno addio in estate. Il centrocampista, infatti, non è contento del minutaggio avuto quest’anno e ha tante offerte sul tavolo. Il giocatore, inoltre, avrebbe avuto un battibecco con Simone Inzaghi dopo non essere entrato nel match contro il PSG.

I nerazzurri, intanto, per sostituirlo, hanno già acquistato Sucic, ma secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, avrebbero intenzione di puntare anche su un altro profilo come quello di Frendrup del Genoa che piace molto a Piero Ausilio.

Inter, non ci sarà una rivoluzione sul mercato

Sempre secondo quanto riportato dalla rosea, la società nerazzurra, per la prossima stagione, non è intenzionata a fare una rivoluzione, ma a cambiare solamente alcuni tasselli che hanno fatto il loro tempo.

Infatti, tutti i titolari dovrebbero rimanere a Milano, a meno di offerte irrinunciabili. I tifosi, sicuramente, non la prenderanno bene dal momento che tanti giocatori non hanno fino ad ora mantenuto le attese. Sarà un’estate molto calda per la società nerazzurra.