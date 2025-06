MILAN, TARE FA VERAMENTE SUL SERIO | Un campione sbarca a Milanello: mamma mia che affare

Il Milan è pronto a irrompere sul mercato per ripartire e tornare grande: pronto un grande colpo per l’estate

La stagione del Milan non è andata come ci si attendeva. Infatti, dopo il ciclo di Stefano Pioli, la società rossonera ha deciso di affidare il progetto tecnico-tattico all’allenatore portoghese, Paulo Fonseca. Ma la mancanza di continuità di risultati ha portato al ribaltone in panchina ed al suo esonero.

Al suo posto è arrivato il connazionale Sergio Conceicao. Dopo un inizio incoraggiante con la vittoria in rimonta sull’Inter in Supercoppa Italiana, le cose non sono andate meglio ed anche qui c’è stata moltissima discontinuità di risultati. Il tecnico, a fine stagione, è stato congedato in maniera definitiva.

Al suo posto, in vista della prossima stagione, è arrivato Massimiliano Allegri. L’ex bianconero ha intenzione, insieme al nuovo ds Tare, di ricostruire un Milan competitivo per non ripetere l’ultima stagione.

Per farlo, la società è pronta ad investire su giocatori giovani, ma di grande valore. E a Milanello sono pronti ad accogliere un grande colpo di mercato che potrebbe far ripartire un nuovo ciclo.

Milan, è pronto il grande colpo: Tare in pressing

Il nuovo ds rossonero, Igli Tare, ha in mente di costruire un Milan competitivo e di provare a lottare per la vittoria dello scudetto nella prossima stagione. Per farlo, ci sono delle linee guida da seguire. In primis, italianizzare il gruppo rossonero per dargli un maggiore senso di appartenenza. Poi, puntare su elementi di sicuro valore.

E uno di questi potrebbe arrivare presto a Milanello. Infatti, la società rossonera sta puntando con decisione sul giovane difensore della Fiorentina, Pietro Comuzzo. Il ragazzo classe 2005 piace da tempo e potrebbe essere un tassello importante per rinforzare il reparto arretrato e far ripartire un nuovo progetto.

Milan, tutti gli obiettivi sul mercato estivo

Il Milan, intanto, ha anche altri giocatori in mente per rinforzare e rinfrescare la squadra. In difesa piacciono tanto anche Leoni, Antonio Silva, Gila e Mosquera.

A centrocampo è fatta per l’arrivo in rossonero di Ricci del Torino, mentre piace molto anche Nicolussi-Caviglia. In avanti, l’obiettivo principale è quello di Lorenzo Lucca.