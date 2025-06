Grazie veramente di tutto, io lascio l’Inter | Cambiamo pagina una volta per tutte: RIVOLUZIONE NERAZZURRA

Dopo la pesante sconfitta in Champions League, arriva l’addio definitivo per lui: i nerazzurri pronti alla rivoluzione

La stagione dell’Inter si è conclusa in maniera orribile. La squadra nerazzurra, infatti, dopo aver perso in serie Supercoppa Italiana, Coppa Italia e campionato, ha raggiunto uno dei punti più bassi della sua storia perdendo anche la finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain che si è laureato, meritatamente, campione d’Europa.

La squadra nerazzurra non è nemmeno entrata in campo con la testa. Lautaro e compagni, infatti, hanno sentito pesantemente il peso del non aver portato nessun trofeo ad Appiano in questa stagione e non hanno avuto l’atteggiamento corretto sia nei pre-partita che durante. I parigini hanno dato una lezione di calcio con un sonoro 5-0 che i giocatori si ricorderanno per tutta la loro carriera.

Adesso, per i nerazzurri, l’unica strada è quella che porta ad una vera e propria rivoluzione all’interno dell’organico e non solo. Una squadra che ha preso una batosta simile, non riuscirà a trovare stimoli molto facilmente il prossimo anno.

E per questo, a giorni, potrebbe anche esserci il primo addio. Una stagione che ha logorato quanto di buono era stato fatto, seppur con tanti errori, e che adesso rischia anche di rovinare i ricordi buoni.

Inter, se ne va per sempre: arriva la decisione definitiva

Simone Inzaghi è vicinissimo a dare l’addio alla squadra nerazzurra. Il tecnico piacentino, infatti, ha dalla sua l’offerta dell’Al-Hilal che gli darebbe 50 milioni per tre stagioni e un mercato faraonico. Una scelta che sta facendo discutere tantissimo visto che il tecnico ha iniziato a parlare con il club arabo prima e durante il periodo di una partita importante come quella contro il PSG.

I nerazzurri, però, eventualmente, non dovranno fermarsi solo al cambiamento dell’allenatore. Infatti, c’è da fare una vera e propria rivoluzione in squadra, anche rinunciando a qualche titolare storico.

Inter, ecco i favoriti per il post Inzaghi

Inzaghi andrà via dalla squadra nerazzurra con ogni probabilità. Il club di viale della Liberazione sta iniziando a valutare i primi profili per la panchina. Il preferito è quello di Cesc Fabregas, anche se sarà pressochè impossibile liberarlo dal Como.

Poi, occhio anche ai profili di Chivu e De Zerbi, mentre nelle ultime ore è spuntato il nome di Patrick Vieira.