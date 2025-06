Beffa Allegri, non potrà essere in panchina da allenatore del Milan | E’ UFFICIALE

Massimiliano Allegri non potrà essere sulla panchina del Milan la prossima partita: decisione ufficiale

La stagione del Milan non è andata per come sperato all’inizio. Dopo il ciclo di Stefano Pioli, infatti, il club rossonero ha deciso di affidare la panchina a Paulo Fonseca. Ma i risultati sono stati discontinui per lui e la società, di conseguenza, ha deciso di arrivare a comunicare l’esonero al portoghese.

Quindi, la squadra è stata affidata al connazionale Sergio Conceicao. Dopo un inizio brillante, con la vittoria della Supercoppa Italiana in rimonta contro l’Inter, la squadra non è riuscita ad avere risultati positivi, con l’ulteriore conseguenza di aver perso anche la finale di Coppa Italia. Anche per lui è arrivata la fine del rapporto.

Alla fine, la società, ha deciso di optare per il ritorno di Massimiliano Allegri. Dopo l’esperienza alla Juventus, il tecnico livornese ha deciso di ritornare a Milanello per allenare.

Intanto, proprio a proposito dell’ex tecnico bianconero, è arrivata la comunicazione ufficiale che lo riguarda in merito al fatto che non potrà essere sulla panchina rossonera.

Milan, beffa Allegri: non potrà essere sulla panchina rossonera

Massimiliano Allegri non potrà sedere sulla panchina rossonera nella prima partita di Coppa Italia del Milan contro il Bari. Infatti, il tecnico milanista, dovrà scontare due turni di squalifica e non ci sarà all’esordio stagionale.

I motivi riguardano l’espulsione ottenuta nella finale di Coppa Italia tra Juventus ed Atalanta quando il tecnico si rivolse in maniera scontrosa contro l’arbitro che estrasse il cartellino rosso. Dunque, il nuovo Milan, inizierà la stagione senza la propria guida sulla panchina e per l’eventuale successivo turno di Coppa Italia.

Milan, ecco tutti gli obiettivi di mercato in estate

Il Milan, intanto, ha iniziato a programmare la stagione. Il club rossonero ha chiari i giocatori su cui ha intenzione di puntare. In difesa piacciono Mosquera, Leoni, Comuzzo, Antonio Silva e Gila.

In mezzo è in dirittura d’arrivo la trattativa per Samuele Ricci del Torino. In attacco, invece, piacciono molto Lorenzo Lucca dell’Udinese e Federico Chiesa del Liverpool. Le prossime settimane ci diranno sicuramente di più sui nuovi arrivi in casa rossonera.