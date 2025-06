NON PUOI RIMANERE IN SQUADRA | SOS Roma: scoppia l’allarme a Trigoria, delusione tremenda

Il giocatore giallorosso non rimarrà a Trigoria: la decisione oramai è stata presa. Una delusione tremenda per la società

La stagione della Roma è stata sicuramente dal doppio volto. Inizialmente, il progetto tecnico della società, era stato affidato a Daniele De Rossi. Ma la mancanza di continuità nei risultati positivi, così come gli scontri con la dirigenza dovuti al mercato, hanno portato al suo allontanamento dalla panchina giallorossa.

Al suo posto è arrivato il tecnico croato, Ivan Juric. Ma, con lui, le cose sono andate addirittura peggio. Infatti, l’ex Toro non è riuscito a legare con tanti giocatori e non è riuscito ad entrare nei cuori dell’ambiente romanista. Questo ha portato la squadra addirittura a due punti dalla zona retrocessione.

Infine, è stato richiamato Claudio Ranieri che, dopo una grande rimonta, ha permesso alla squadra di giocarsi la qualificazione in Champions League fino all’ultima giornata.

Intanto, nell’ambiente giallorosso, filtra forte pessimismo per quanto riguarda la permanenza di un giocatore. Infatti, la società, ha deciso il suo futuro definitivamente.

Roma, il giocatore andrà via: enorme delusione per la società

La Roma dovrà abbandonare la speranza di avere con sè nella prossima stagione, Alexis Saelamakers. L’esterno belga, infatti, quest’anno è stato ceduto in prestito ai giallorossi nello scambio che ha coinvolto anche Abraham, giocando anche una grandissima stagione nella Capitale e facendosi apprezzare dai tifosi.

Ma il Milan ha deciso di far rientrare alla base il ragazzo e di non accettare l’offerta della società capitolina che non ha risposto alle richieste del club rossonero. Tra le altre cose, il nuovo allenatore Massimiliano Allegri vuole puntare su di lui per il nuovo ciclo.

Roma, tutti gli obiettivi sul mercato estivo

Intanto, la Roma sta programmando il prossimo mercato estivo per allestire una squadra competitiva per Gasperini. Il sogno è quello di riportare nella Capitale, Davide Frattesi che vuole maggiore continuità e non può ottenerla all’Inter.

Poi, per l’attacco, occhio alle due opzioni che portano a Lorenzo Lucca dell’Udinese e a Giacomo Raspadori del Napoli. In difesa piace il francese Oumar Solet. Insomma, ci sarà tanto movimento per accontentare il nuovo allenatore giallorosso per la prossima stagione.