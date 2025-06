Devi lasciare l’Atalanta se vuoi migliorare | Retegui prenota l’addio alla DEA: FIRMA PER IL TOP CLUB

Mateo Retegui, dopo una sola stagione, potrebbe lasciare l’Atalanta per andare nel top club e fare il salto di qualità

La stagione dell’Atalanta, quest’anno, ha confermato come la squadra bergamasca sia sicuramente in pianta stabile tra le grandi realtà del nostro campionato. La squadra di Giampiero Gasperini, ad un certo punto della stagione, ha addirittura accarezzato l’idea di potersi giocare lo scudetto con il Napoli e l’Inter.

Proprio la sconfitta contro i nerazzurri ha fatto sì che questo sogno restasse tale e proprio per questo, alla fine, c’è stata un’altra grande qualificazione alla Champions League del prossimo anno. Un risultato eccezionale e sicuramente non banale per una squadra che ha dovuto fronteggiare diversi problemi.

Infatti, nell’ambiente nerazzurro si è arrivati alla chiusura di un ciclo e tantissimi giocatori potrebbero lasciare la squadra in estate per motivi differenti, da Lookman ad Ederson, fino a de Roon, Carnesecchi e Toloi.

Intanto, a proposito di giocatori che potrebbero andar via, Mateo Retegui è sicuramente uno di questi. Il giocatore ha intenzione di fare il grande salto in un top club.

Atalanta, addio a Retegui? Possibile approdo in un top club

L’Atalanta potrebbe perdere Mateo Retegui in estate. Il centravanti della Nazionale italiana, infatti, dopo aver vinto la classifica cannonieri, si è consacrato nel nostro campionato e vorrebbe fare il definitivo salto di qualità in una big.

E, a tal proposito, l’interesse più forte arriva dalla Juventus. La società bianconera, infatti, ha intenzione di trovare un centravanti affidabile in zona gol visto che Vlahovic, con ogni probabilità, lascerà Torino e non è certo che si possa arrivare alla riconferma di Kolo Muani. Quindi, bisognerà stare attenti a questa traccia.

Atalanta, ecco chi è in pole position per la panchina

Intanto, la Dea, si sta concentrando anche sul prossimo allenatore. Giampiero Gasperini lascerà la società dopo tantissimi anni per andare alla Roma e i nerazzurri stanno sfogliando la margherita per trovare il profilo più adatto.

Piace moltissimo Maurizio Sarri, che però sembra essere molto vicino alla panchina della Lazio. Quindi, la preferenza principale è su Thiago Motta che ha tantissima voglia di rivalsa dopo l’esperienza andata non proprio benissimo sulla panchina della Juventus.