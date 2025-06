ORSOLINI LASCIA IL BOLOGNA: merita una chance in una BIG | Ciao Bologna, grazie di tutto

Riccardo Orsolini potrebbe lasciare il Bologna nel corso della prossima estate: una big sulle sue tracce

Tantissime società di Serie A hanno iniziato a programmare il prossimo mercato estivo. I vari dirigenti, infatti, hanno intenzione di valutare al meglio i migliori profili che possa essere adatti ai rispettivi progetti tecnico-tattici. Ad esempio, l’Inter dovrà rimediare agli errori commessi la prossima estate e dare avvio ad un’opera di ricambio generazionale della squadra.

Oaktree ha ordinato di ringiovanire la rosa, ma occhio al futuro di Inzaghi sempre più lontano dai nerazzurri. La Juventus ha intenzione di puntare allo scudetto nella prossima stagione e, in attesa di capire chi sarà il prossimo allenatore, vuole anche fare un mercato all’altezza delle proprie ambizioni sportive.

Il Napoli, dopo la permanenza di Conte, vuole fare un altro grande salto di qualità e rinforzare la squadra con grandi giocatori. Infine, il Milan, dopo aver scelto Allegri, punterà su elementi giovani e futuribili con altri più esperti.

Intanto, uno dei protagonisti del prossimo mercato sarà sicuramente Riccardo Orsolini. L’esterno del Bologna potrebbe lasciare i rossoblù e passare in una big per il grande salto definitivo.

Bologna, una big di Serie A su Orsolini

Riccardo Orsolini potrebbe lasciare il Bologna la prossima estate. L’esterno fresco di convocazione con la Nazionale azzurra, avrebbe voglia di fare il salto di qualità e di puntare ad obiettivi più alti della qualificazione in Europa.

Su di lui, gli occhi del Milan che, dopo l’arrivo di Allegri, vuole avere una rosa all’altezza ed una batteria di esterni affidabili e variabili in base alle situazioni di gioco. Vedremo se questo interessamento si concretizzerà in qualcosa di definitivo.

Milan, tutti gli obiettivi di mercato per l’estate

Il Milan, intanto, punta a rinforzare la propria rosa per riscattare l’ultima stagione non andata proprio bene. Per la difesa piacciono molto Gila, Leoni, Comuzzo, Antonio Silva e Mosquera. A centrocampo sembra fatta per l’arrivo di Ricci dal Torino.

Sulle fasce piace tantissimo Federico Chiesa, mentre come attaccante occhio alla possibilità di arrivare a Lorenzo Lucca. Insomma, dalle parti di Milanello ci saranno parecchi movimenti di mercato. Vedremo chi arriverà.