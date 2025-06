ULTIM’ORA MANCHESTER CITY: vanno via dal club | Divorzio inevitabile con Guardiola

Il Manchester City prende una decisione clamorosa e decide di dire addio ad alcuni membri della squadra

La stagione del Manchester City non è andata per come ci si aspettava. La squadra inglese, infatti, quest’anno, ha attestato la fine di un ciclo con tanti elementi della rosa. E i risultati ne hanno risentito in campo. Oltre a questo, l’infortunio accorso a Rodri, elemento centrale della squadra che si è rotto il crociato, ha influito parecchio.

Non solo, ma anche l’ombra della sentenza per le presunte violazioni del FFP, hanno creato un clima poco positivo all’interno della squadra. Proprio per questo, alla fine, la squadra di Pep Guardiola ha deciso, a metà stagione, di iniziare una vera e propria rivoluzione investendo tantissimo sul mercato di gennaio.

Sono arrivati giocatori giovani e pronti a dare subito il loro contributo. Ovviamente, all’inizio, tanti di loro hanno avuto bisogno di ambientarsi in un nuovo campionato e con nuove ambizioni, ma la strada sembra tracciata.

Intanto, lo stesso club inglese, ha preso una decisione importantissima per quanto riguarda il suo futuro. Infatti, dal prossimo anno, mancheranno tanti elementi della squadra. Il rapporto con loro è terminato.

Manchester City, ora è deciso: vanno tutti via dal club inglese

Per il Manchester City sarà una vera e propria rivoluzione. Non solo per quanto riguarda la squadra intesa come calciatori, ma anche per quanto concerne gli assistenti di Pep Guardiola. Infatti, tre di loro, andranno via dal club.

Si tratta di Juanma Lillo, Inigo Dominguez e Carlos Vicens. Quest’ultimo, tra l’altro, ha deciso di lasciare il club perchè sarà il prossimo allenatore del club portoghese del Braga. Insomma, per i citizens sembra essere davvero una grande epoca di cambiamento.

Manchester City, tutti gli obiettivi per l’estate

La società inglese, dopo essere intervenuta massicciamente sul mercato di gennaio, ha intenzione di farlo anche per l’estate per completare l’opera di rafforzamento. E’ caccia al sostituto di de Bruyne, che passerà al Napoli a parametro zero. Era stato designato Wirtz, che però ha scelto il Liverpool come prossima meta.

Intanto, piace tantissimo il talentuosissimo Cherki, mentre occhio alle strade che portano agli juventini Cambiaso e Savona.