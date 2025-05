ULTIM’ORA LAZIO: Lotito ha fatto la sua scelta | Addio per sempre, c’è il divorzio con il club

Claudio Lotito ha preso una decisione molto importante per la prossima stagione: è divorzio con i biancocelesti

La stagione di Serie A si è appena conclusa ed ha lasciato dei verdetti importanti e definitivi. Fino all’ultima giornata, infatti, tantissime squadre sono state in lotta per la vittoria dello scudetto, per la qualificazione in Europa e per non retrocedere. Lo scudetto, come noto, è stato vinto dal Napoli dopo una grande cavalcata.

In Champions League sono andate Inter, Atalanta e Juventus. Per quanto riguarda l’Europa League, la Roma, dopo una grandissima rimonta nel girone di ritorno, è riuscita a qualificarsi, così come il Bologna, complice anche la vittoria della Coppa Italia dopo ben 51 anni dall’ultima volta.

Infine, le squadre retrocesse, sono il Monza, il Venezia e l’Empoli. Si sono salvate all’ultimo turno il Parma e, soprattutto, il Lecce che ha fatto una grande impresa contro la Lazio in 10 contro 11 lasciando i biancocelesti fuori dall’Europa.

Intanto, arriva la decisione definitiva presa dal presidente Claudio Lotito. Il numero uno biancoceleste, infatti, ha deciso di portare avanti un ‘divorzio’. Decisione importante in vista della prossima stagione.

Lazio, Lotito ha scelto: sarà divorzio

Claudio Lotito ha deciso, basta al ritiro estivo ad Auronzo di Cadore. Il presidente della società biancoceleste ha preso una decisione molto importante per la squadra in vista della preparazione della prossima stagione.

Dopo aver fatto dei lavori per ottimizzare le strutture del club, il numero uno laziale ha deciso di far rimanere la squadra a Formello. Per la prima volta, dunque, ci sarà questa novità. Una scelta che serve anche a valorizzare il proprio centro sportivo e far rimanere la squadra concentrata per riscattare l’ultima stagione che non è andata come si pensava nella prima parte di campionato.

Lazio, adesso la scelta del nuovo allenatore

La Lazio, intanto, è impegnata nella scelta del nuovo allenatore. La società biancoceleste, infatti, ha intenzione di avere un nuovo tecnico a breve, dopo la risoluzione del rapporto con Baroni che non siederà più sulla panchina.

Il favorito è Maurizio Sarri che ha già allenato la Lazio e potrebbe ritornare clamorosamente. Vedremo se nei prossimi giorni la situazione si potrà sbloccare definitivamente.