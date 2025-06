SVOLTA STORICA IN FORMULA 1 | Novità senza precedenti: ecco cosa cambia

Arriva una svolta storica in Formula 1, sarà una grandissima e nuovissima novità: tutti i cambiamenti

In questa stagione di Formula 1, tanti sono stati i cambiamenti che hanno riguardato i cambi di scuderia dei piloti. Sicuramente, quello che ha incuriosito e fatto maggiormente parlare di sè è stato il trasferimento di Lewis Hamilton dalla Mercedes alla Ferrari. Un passaggio che ha entusiasmato tantissimo i tifosi del cavallino rampante.

In tanti sono curiosi di come sarà quest’avventura e di come, tra compagni di squadra, sarà vissuta la competitività con un altro pezzo da novanta come Charles Leclerc. Ma le cose, per la Rossa, non stanno andando come sperato nonostante due grandissimi piloti sulla propria vettura che non riesce proprio ad essere competitiva.

Questo ha portato a tanti malumori non solo tra tifosi, ma anche all’interno della stessa scuderia tra gli stessi piloti che si aspettavano di poter essere maggiormente protagonisti di questo mondiale.

Intanto, arriva la notizia che sicuramente scuote tutto il mondo della Formula 1 e che rappresenta sicuramente una grandissima novità per tutte le scuderie.

Formula 1, arriva la svolta storica: tutte le novità

Dopo le tante parole, adesso arriva i fatti in Formula 1. Infatti, sarà concreta la normativa FIA in merito alle limitazioni alla flessibilità delle ali anteriori della vettura a partire dal Gran Premio di Spagna.

Questo potrebbe rappresentare un grande cambiamento per tutte le scuderie e che potrebbe anche portare delle novità per quanto riguarda il Mondiale. Le varie scuderie stanno già lavorando alle modifiche da apportare alle vetture per la prossima stagione e le istituzioni della competizione hanno deciso di inserire questa novità a stagione in corso in modo che tutti sarebbero potuti essere preparati.

Ferrari, tantissimo lavoro da fare per essere competitivi

La Ferrari, nonostante l’arrivo di Hamilton e la presenza di un altro campione come Charles Leclerc, non riesce a discostarsi dal pantano delle ultime stagione in cui, la Rossa, non è mai riuscita ad essere competitiva in pista e non è mai riuscita ad impensierire le prime della classe con errori di strategia, talvolta, anche grossolani.

Servirà davvero tantissimo lavoro per tornare a poter puntare alla vittoria. Perchè prima di ottimi piloti, è necessario avere una materia prima competitiva.