Ci servi per il Mondiale per Club | La società lo tessera IMMEDIATAMENTE: colpaccio anche per il futuro

Il club tessererà il giovane talento per il Mondiale per Club: un grande investimento per il futuro

Tantissime società di Serie A hanno già iniziato a programmare il mercato in vista della sessione estiva per costruire squadre competitive. I vari dirigenti, infatti, stanno valutando i migliori profili che possano fare al caso dei rispettivi progetti tecnico-tattici. Ad esempio, l’Inter, dovrà fare i conti con il futuro di Inzaghi e da questo si capiranno le reali ambizioni della società.

Infatti, se il tecnico avrà le giuste garanzie di mercato, allora rimarrà. Altrimenti, ci sarà l’addio ed un inevitabile ridimensionamento delle ambizioni. La Juventus vuole puntare allo scudetto. La società bianconera, infatti, dovrà capire cosa fare per il futuro allenatore, ma vuole sicuramente costruire una grande squadra.

Il Milan, darà ad Allegri una squadra con giovani futuribili ed elementi con esperienza. Il Napoli, dopo aver tenuto Conte, ha intenzione di accontentarlo con grandissimi giocatori.

Intanto, arriva la novità di mercato. La società, infatti, ha intenzione di prelevare il giovane talento per il Mondiale per Club. Un investimento che sicuramente sarà produttivo per il futuro.

Grande colpo per il Mondiale per Club: arriva a breve

Il Bayern Monaco, dopo la vittoria della Bundesliga, ha intenzione di rinforzare ulteriormente la propria squadra in modo da puntare alla Champions League nella prossima stagione e per dare a Kompany elementi adatti al proprio gioco.

Per questo, in vista del Mondiale per Club, il club è intenzionato ad anticipare il ritorno di Adam Aznou. Il giocatore, in questa stagione, è stato in prestito al Valladolid e sarà tra i protagonisti della nuova modalità della competizione che andrà in scena in estate.

Bayern Monaco, sfumato definitivamente Wirtz, ma un colpo a zero

Il Bayern Monaco, come detto, ha intenzione di fare un mercato importante in vista della prossima stagione. Il club bavarese aveva intenzione di puntare sul talento tedesco classe 2003, Florian Wirtz. Il giocatore era seguito da tantissime big europee, ma ha deciso di scegliere il Liverpool.

Ma i club tedesco può consolarsi con un altro arrivo a parametro zero, ovvero il difensore del Bayer Leverkusen, Jonathan Tah.