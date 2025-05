SARRI NUOVO ALLENATORE DELLA LAZIO: c’è il romantico ritorno | Lo aspettano tutti a Formello

Sarri potrebbe ritornare nuovamente sulla panchina della Lazio per la prossima stagione: a Formello fremono

La stagione della Lazio è stata molto più che deludente. Il club di Claudio Lotito, infatti, aveva come obiettivo quello di centrare almeno la qualificazione in Europa League per la prossima stagione. Nei fatti, non è arrivato nulla di tutto questo e il club biancoceleste è rimasto fuori da ogni competizione europea.

Fatale è stata la sconfitta contro il Lecce che, tra le altre cose, lottava per non retrocedere e si trovava in inferiorità numerica rispetto ai biancocelesti. Questo porterà ovviamente il club a dover migliorare la rosa, ma a farlo investendo la cifra per quanto riguarda qualche elemento che verrà ceduto.

Cambierà anche l’allenatore per la prossima stagione. Baroni, che aveva iniziato benissimo con i biancocelesti e aveva fatto tre grandissimi mesi, non rimarrà nella Capitale e al suo posto si stanno valutando alcuni profili.

Il primo nella lista è quello di un clamoroso ritorno di Maurizio Sarri che potrebbe riallenare la squadra biancoceleste. Il tecnico toscano, infatti, è stato l’ultimo a portarla in Champions League.

Lazio, Sarri nuovo allenatore? La situazione

Maurizio Sarri potrebbe essere il prossimo allenatore della Lazio. Il tecnico toscano ha allenato, nella sua ultima esperienza in panchina, proprio la squadra biancoceleste. E adesso potrebbe esserci il clamoroso ritorno.

Il presidente Lotito vuole una squadra sempre qualificata nella coppe, con la possibilità di poter ambire ad un posto stabile in Champions League. E chi se non l’ultimo allenatore che ha permesso ai capitolini di fare tutto questo per ricominciare il nuovo progetto? Nelle prossime settimane si capirà di più.

Lazio, ecco cosa serve per migliorare la rosa

La Lazio, intanto, deve pensare anche ad acquistare dei calciatori. Infatti, i biancocelesti dovranno aggiungere dei tasselli per poter avere un parco giocatori al completo. Sicuramente, se partissero Gila e Romagnoli, dovranno arrivare due difensori centrali affidabili.

Servirà anche un centrocampista, ma soprattutto servirà un attaccante capace di essere presente nei vertici della classifica cannonieri. Insomma, il lavoro di ricostruzione da fare è veramente tanto e la dirigenza dovrà mettersi subito all’opera per far ripartire le cose.