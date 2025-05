DECISIONE STORICA IN FORMULA 1: diventerà ufficiale nel 2028 | Sarà davvero tutto diverso

Arriva l’annuncio di una decisione storica che riguarda la Formula 1: dalla stagione 2028 sarà tutto ufficiale

La stagione di Formula 1 è iniziata con tantissime novità che riguardano soprattutto i piloti che hanno cambiato scuderia. Sicuramente, il trasferimento più eclatante e che ha fatto più parlare è stato quello di Lewis Hamilton che è passato dalla Mercedes alla Ferrari, generando l’entusiasmo dei tantissimi tifosi della rossa.

Ma le cose, fino a questo momento, non sono andate per come sperato. Infatti, tra errori di strategia e una macchina che sembra essere ben lontana dall’essere competitiva, il cavallino rampante non è riuscito a valorizzare i propri piloti che non sono felici di non poter competere per la lotta al Mondiale.

Addirittura, per loro, si è parlato di un possibile addio anticipato al termine della stagione. Una situazione sicuramente difficile, specie se non ci saranno miglioramenti sensibili alla vettura.

Intanto, per quanto riguarda la Formula 1 in generale, arriva la decisione storica che cambia completamente tutto. Diventerà ufficiale a partire dal 2028.

Formula 1, decisione storica: si partirà dal 2028

Potrebbe arrivare una decisione storica per quanto riguarda i Gran Premi di Formula 1. Infatti, le istituzioni e il Governo Thailandese, stanno valutando la possibilità di inserire, a partire dalla stagione 2028, una pista nella capitale Bangkok.

Una decisione che avrebbe del clamoroso, soprattutto dal momento che, dal 2018, è già presente un circuito a Buriram, nel nord-est. In questi giorni, il primo ministro thailandese, è andato a Monaco per discutere della situazione. La sua intenzione è quella di migliorare ed implementare il turismo della capitale. Vedremo se ci riuscirà.

Mondiale, ecco la situazione in classifica piloti

Intanto, in questa stagione, il Mondiale sta andando avanti e la lotta è sempre più accesa. In questo momento c’è un dominio McLaren con Piastri che guida la classifica con 161 punti e Lando Norris che lo segue staccato di tre punti. Di seguito, Max Verstappen che ha vinto il Gran Premio di Imola e punta alla rimonta.

Le due Ferrari sono appaiate al quinto e sesto posto. La vetta è molto lontana, ma quest’anno, l’obiettivo, è quello di lavorare – ancora una volta – per porre le basi in vista della prossima stagione.