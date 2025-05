BOOM PER I ROSSONERI | Ben 14 punti di penalizzazione: stangata ufficiale

Notizia terribile per la società rossonera che ha subito ben 14 punti di penalizzazione in classifica: i motivi

Il campionato di Serie A si è appena concluso e, di conseguenza, tutti i verdetti del campo sono stati emessi. Fino all’ultima giornata, infatti, tantissime squadre sono state in lotta per lo scudetto, per l’ingresso in Europa e per la zona retrocessione. Il campionato è stato vinto dal Napoli che è riuscito a battere per 2-0 il Cagliari e ad avere la matematica certezza della vittoria finale.

In Champions League, invece, sono finite l’Inter, l’Atalanta e la Juventus. In zona Europa League, invece, la Roma si è qualificata dopo una clamorosa rimonta e lo stesso ha fatto il Bologna grazie alla vittoria della Coppa Italia. Infine, in Conference League, si è qualificata nuovamente la Fiorentina. Sono rimaste fuori dalle coppe Milan e Lazio.

In Serie B sono andate Monza, Venezia ed Empoli, mentre si sono salvate il Parma e, soprattutto, il Lecce capace di fare l’impresa contro la Lazio in 10 contro 11.

Intanto, arriva una notizia che ha scosso il nostro intero sistema calcio. Infatti, la società rossonera è stata penalizzata di 14 punti. Una stangata che rende i tifosi del club furiosi.

Incredibile sanzione: penalizzazione di 14 punti per i rossoneri

Un nuovo caos scuote la Serie C. Infatti, da tempo si parlava del caso Lucchese e dei mancati pagamenti degli stipendi. Adesso, il Tribunale Federale Nazionale ha emesso un giudizio proprio ai danni del club toscano.

Una penalizzazione in classifica alla prima stagione utile, a partire dalla prossima, di 14 punti. Il motivo, appunto, sono i mancati adempimenti amministrativi. Oltre a questo, la società, sarà costretta a pagare anche un’ammenda di 10000 euro. Insomma, una stangata preoccupante anche per tutti i tifosi rossoneri.

Serie C, tanti casi simili quest’anno

In Serie C, in questa stagione, tantissimi sono stati i casi decisamente simili a quello della Lucchese. Si ricordi, ad esempio, del Rimini penalizzato di due punti in classifica, o ancora della Turris e del Taranto, addirittura esclusi dal campionato.

Una situazione che si ripete sempre con maggiore frequenza e che attesta uno stato di salute del nostro calcio non proprio ottimale.