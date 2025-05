PRENDIAMO SUZUKI PER LA PROSSIMA STAGIONE: sarà lui il prossimo portiere | Che affare per il club

Il club di Serie A pronto ad intavolare una trattativa con il Parma per acquistare il portiere giapponese, Suzuki

Tantissime squadre di Serie A hanno già iniziato a programmare il proprio futuro per migliorare ulteriormente le rispettive rose. I vari dirigenti, infatti, stanno valutando i migliori profili che siano adatti ai rispettivi progetti tecnico-tattici. L’Inter, ad esempio, in attesa di capire il futuro di Inzaghi, dovrà necessariamente iniziare un’opera di ricambio generazionale.

La dirigenza dovrà rimediare agli errori della scorsa estate e il fondo Oaktree ha obbligato ad abbassare l’età media e a far ripartire un nuovo ciclo. La Juventus ha intenzione di puntare allo scudetto nella prossima stagione. I bianconeri hanno in pugno Antonio Conte per la panchina ed hanno deciso di fare un grande mercato.

Il Napoli, dopo de Bryune, è molto vicina ad acquistare anche David. Mentre il Milan punterà su un mix di elementi giovani da valorizzare ed elementi più esperti per riscattare la scorsa stagione.

Intanto, uno dei protagonisti del prossimo mercato sarà sicuramente il portiere giapponese del Parma, Suzuki. Il giocatore è seguito da un top club italiano.

Serie A, Suzuki può lasciare il Parma: un top club su di lui

Suzuki potrebbe lasciare il Parma quest’estate. Dopo una grande stagione giocata in Emilia, il giapponese si è messo in mostra ed una società sta pensando seriamente a lui in vista della prossima stagione.

Si tratta del Napoli che potrebbe perdere Meret a parametro zero e per questo vorrebbe un elemento affidabile per la propria porta. La società emiliana, ad oggi, chiede una cifra tra i 15 e i 20 milioni di euro. Ai partenopei, per la porta, piace anche il portiere della Roma, Svilar, che lascerà la Capitale.

Napoli, sarà un grande mercato quest’estate

Il Napoli, in estate, sarà assoluta protagonista nel mercato. La squadra campione d’Italia, infatti, in attesa di capire cosa farà Conte, ha intenzione di crescere ulteriormente. de Bruyne è oramai cosa fatta e sembra essere vicino anche Jonathan David sempre a zero.

Ma a proposito di giocatori gratis, occhio anche alla posizione di Leroy Sanè che lascerà il Bayern Monaco e su cui Manna ha deciso di farci un pensierino per la Champions League.