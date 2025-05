PRENDIAMO THEO HERNANDEZ: clamorosa mossa di mercato | Sarà allenato da Simone Inzaghi

La società è pronta ad acquistare Theo Hernandez dal Milan: potrebbe essere allenato da Simone Inzaghi

La stagione del Milan, quest’anno, non è andata come preventivato. La società rossonera, dopo il ciclo di Stefano Pioli, ha deciso di cambiare le cose e di affidare la panchina rossonero al tecnico portoghese, Paulo Fonseca. Per l’ex Roma, però, le cose non sono andate bene dal momento che è mancata la continuità di risultati.

Per questo è arrivato l’esonero ed al suo posto è stato chiamato il connazionale Sergio Conceicao. L’ex Porto, dal canto suo, dopo un inizio incoraggiante con la vittoria della Supercoppa Italiana in rimonta contro l’Inter, ha avuto le stesse problematiche e non è riuscito ad avere grossi risultati positivi tanto che la squadra è rimasta fuori dalla coppe.

Questo, ha provocato tante conseguenze nell’ambiente rossonero, tanto che tantissimi big della rosa potrebbero partire per trovare altrove ambizioni di vittoria.

E, a tal proposito, lo stesso potrebbe accadere a Theo Hernandez. Il terzino francese, infatti, potrebbe lasciare Milanello e addirittura potrebbe essere allenato dall’attuale allenatore nerazzurro, Simone Inzaghi.

Milan, Theo via? Potrebbe allenarlo Simone Inzaghi

Theo Hernandez potrebbe lasciare il Milan in estate. Il giocatore francese, infatti, non è più contento in rossonero dove non sta riuscendo a giocarsi trofei e per questo sta pensando seriamente di lasciare il club che lo ha lanciato in maniera importante in Europa.

Il giocatore ha varie offerte, ma quella più interessante proviene dall’Al-Hilal, società che è molto vicina a far firmare Simone Inzaghi per le prossime stagione. Dunque, il giocatore potrebbe raggiungere il tecnico in Arabia Saudita in quella che rappresenta una super squadra.

Al-Hilal, non solo Theo e Inzaghi: un altro super colpo in canna

Ma l’Al-Hilal non ha nel mirino solamente Theo Hernandez e Simone Inzaghi. Il club arabo sta provando un clamoroso sgambetto ai propri rivali soffiando il loro miglior giocatore.

Infatti, Cristiano Ronaldo, potrebbe seriamente lasciare l’Al-Nassr, dopo non essere riuscito a conquistare nessun trofeo. Il giocatore addirittura potrebbe giocare il mondiale per club con la squadra araba. Nelle prossime settimane si potrà capire di più su questa situazione.