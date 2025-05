COLPO LORENZO LUCCA: l’UDINESE può solo accettare quest’offerta | Cambia maglia, ma resta in Serie A

Lorenzo Lucca potrebbe lasciare l’Udinese in estate, ma restare in Serie A e giocare per un top club

Tantissimi club di Serie A, oramai da parecchi mesi, hanno iniziato a programmare il futuro per costruire la squadra in vista della prossima stagione. I vari dirigenti, infatti, hanno intenzione di valutare i migliori profili che siano adatti ai rispettivi progetti tecnico-tattici. Ad esempio, l’Inter, dovrà rimediare ai tanti e gravi errori commessi la scorsa estate.

I nerazzurri dovranno dare avvio ad un’opera di ricambio generazionale e ringiovanire la rosa come ordinato dalla proprietà di Oaktree. La Juventus punta allo scudetto nella prossima stagione. I bianconeri hanno in pugno Antonio Conte per la panchina e hanno intenzione di fare un grande mercato per il tecnico leccese.

Il Napoli, dopo de Bruyne, puntano a chiudere per David e muovono i primi passi per Sanè. Il Milan acquisterà elementi giovani e futuribili, mixandoli con altri più esperti.

Intanto, uno dei protagonisti del prossimo mercato sarà sicuramente Lorenzo Lucca che, dopo una grande stagione con la maglia dell’Udinese, ha gli occhi di una big addosso.

Lucca, futuro in una big: ecco chi lo vuole

Lorenzo Lucca infiammerà il mercato di Serie A la prossima estate. Il centravanti dell’Udinese ha giocato una grandissima stagione in maglia bianconera ed ha attirato a sè l’interesse di parecchie squadre di Serie A, ma ce n’è una che ha intenzione di fare sul serio per la prossima stagione.

Si tratta del Milan che ha intenzione di affiancare a Santiago Gimenez, un altro attaccante capace di far valere il proprio peso sotto porta e di aiutare la squadra a migliorare l’ultima stagione che non è andata come ci si attendeva.

Milan, tutti gli obiettivi di mercato per l’estate

Intanto, il Milan, programma il proprio mercato in vista della prossima stagione. Servirà rafforzare la difesa ed il centrocampo per i rossoneri. Per il reparto arretrato piacciono tantissimo Mosquera, Leoni, Comuzzo ed Antonio Silva.

Per il centrocampo, la trattativa per Ricci sembra essere in dirittura d’arrivo. Occhio poi alla possibilità di poter investire anche per quanto riguarda un giocatore sulla trequarti, specie se dovesse partire Reijnders.