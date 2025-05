L’Inter ha vinto la Champions 3 volte | Ecco il ricordo di quei 3 successi: impossibile dimenticare

Ripercorriamo insieme le tre vittorie in Champions League dell’Inter nella sua gloriosa storia

La stagione dell’Inter rischia seriamente di trasformarsi in un vero e proprio incubo. Fino ad un paio di mesi fa, infatti, la squadra e gli addetti ai lavori parlavano addirittura della possibilità di vincere il Triplete. Adesso, invece, il rischio di non portare a casa nemmeno un trofeo è davvero concreto.

In Coppa Italia, la squadra nerazzurra, ha perso l’ennesimo derby della sua stagione contro il Milan e si è dovuta fermare in semifinale. In campionato, invece, il pareggio contro la Lazio è stati il risultato spartiacque. In quel momento, i nerazzurri, a dieci minuti da vincere il campionato, lo hanno definitivamente consegnato nelle mani del Napoli.

Adesso, ci sarà da affrontare una finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain Oltre ad affrontare una squadra più forte, i nerazzurri non sono in un clima buono vista la delusione del campionato e viste le continue voci che danno l’addio di Inzaghi a fine stagione.

Intanto, in attesa del 31 maggio, ripercorriamo insieme le grandi vittorie della Champions League dell’Inter nel corso della sua storia gloriosa.

Inter, ecco le tre vittorie della Champions League

L’Inter ha vinto la Champions League per tre volte nella sua storia. La squadra nerazzurra può essere considerata certamente una delle big europee e in questo paragrafo ripercorreremo quelle grandi vittorie.

La prima arrivò il 27 maggio del 1964, contro il Real Madrid in cui la squadra di Helenio Herrera si impose per 3 a 1. La seconda vittoria avvenne l’anno successivo, questa volta contro il Benfica in cui bastò una rete dell’indimenticato Jair. Infine, il 22 maggio del 2022 la vittoria per 2-0 contro il Bayern Monaco con doppietta di Milito che consegnò lo storico Triplete.

Inter, Inzaghi sempre più lontano dal nerazzurro

Simone Inzaghi è sempre più lontano dalla panchina nerazzurra. Il tecnico interista, dopo la finale, si vedrà con la società, ma le due strade, quasi sicuramente, si separeranno. Il tecnico non vuole nuovamente passare per capro espiatorio per le sconfitte, dopo anni in cui il club non ha investito.

Non solo, ma avrebbe voluto maggiore protezione nei confronti della squadra per decisioni arbitrali che hanno svantaggiato i nerazzurri, protezione arrivata tardivamente solamente dopo la partita contro la Lazio. Infine, vorrebbe andare oltre il diktat di Oaktree di fare rinnovi annuali e avere una fiducia a più ampio respiro fino al 2028. Lo status di Inzaghi, dopo due finali di Champions League, adesso è cambiato.