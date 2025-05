ULTIM’ORA DEVASTANTE nel mondo del calcio | Ricovero necessario, giocatore in terapia intensiva

Una notizia terrificante che ha colpito tutto il mondo del calcio: il giocatore è stato ricoverato in terapia intensiva

La Serie A si è conclusa ed ha emesso i suoi verdetti definitivi. Fino all’ultima giornata, tantissime squadre si sono sfidate per la vittoria dello scudetto, per l’ingresso in Europa e per non retrocedere. Il tricolore, come era prevedibile, è stato vinto dal Napoli di Antonio Conte grazie alla vittoria per 2-0 contro il Cagliari.

I partenopei sono riusciti a rivincere dopo due stagioni. In Champions League, invece, andranno Inter, Atalanta e Juventus. Per quanto riguarda l’Europa League, le squadre qualificate sono la Roma, dopo una grande rimonta in campionato, ed il Bologna, grazie alla vittoria della Coppa Italia. Sono rimaste fuori la Lazio ed il Milan.

In Serie B, invece, sono andate il Monza, il Venezia e l’Empoli, mentre sono riuscite a salvarsi il Parma e il Lecce che ha fatto una vera e propria impresa contro la Lazio in 10 contro 11.

Intanto, arriva la terribile notizia che stravolge il mondo del calcio. L’ex calciatore è finito in terapia intensiva. Queste sono ore di grandissima preoccupazione.

Ricovero necessario: l’ex giocatore finisce in terapia intensiva

Una notizia incredibile che ha messo il mondo del calcio in apprensione. L’ex trequartista dell’Arsenal, oggi direttore sportivo dello Sparta Praga, Tomas Rosicky, è finito in terapia intensiva. Lo ha comunicato la stessa società ceca che ha parlato anche delle ragioni che hanno portato a queste condizioni.

Il comunicato parla di cattive abitudini che si sono ripetute nel tempo, soprattutto dopo il ritiro. Pertanto, l’ex fantasista, dovrà prendersi un po’ di tempo per prendersi cura di sè stesso e non potrà svolgere la sua mansione da dirigente per qualche tempo. I medici, inoltre, fanno sapere che non è in pericolo di vita e che pian piano si arriverà alla perfetta guarigione.

Calcio, adesso tutto si concentra per la finale di Champions League

L’ultimo impegno prima del Mondiale per Club estivo è quello della finale di Champions League tra il Paris Saint-Germain e l’Inter. La squadra francese si è dimostrata la più solida ed equilibrata di tutta la competizione ed è la favorita per la vittoria finale.

I nerazzurri stanno vivendo un clima tumultuoso per il campionato perso e per le notizie sul futuro di Simone Inzaghi, ma sicuramente sono la vera sorpresa di questa Champions League.