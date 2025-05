La finale di Champions League a San Siro | Ecco quanto costano i biglietti per vedere PSG-Inter sui maxi-schermi

Ecco il costo del prezzo per i biglietti per vedere PSG-Inter nei maxi-schermi allo stadio San Siro il 31 maggio

La stagione dell’Inter rischia di diventare un incubo per la squadra e i tifosi nerazzurri. Fino ad un paio di mesi fa, dagli addetti ai lavori ai giocatori, si parlava di poter vincere tutte le competizioni. La realtà, però, si sta trasformando e adesso il rischio di non portare a casa nessun trofeo è sempre più concreto.

Infatti, in Coppa Italia, i nerazzurri, sono stati eliminati in semifinale dopo l’ennesimo derby perso contro il Milan. In campionato, il pareggio contro la Lazio, ha segnato uno spartiacque importante perchè ha, di fatto, consegnato lo scudetto nelle mani del Napoli che poi, come sappiamo, è riuscito a vincere.

E’ rimasta la Champions League, ma vista la forza del Paris Saint-Germain ed il clima che si respira ad Appiano Gentile tra delusione per il campionato e il futuro di Inzaghi, i nerazzurri non partono di certo come favoriti.

Intanto, a proposito della finale del 31 maggio, arrivano informazioni molto utili per tutti i tifosi nerazzurri che volessero vedere la partita nei maxi-schermi dello stadio San Siro.

Inter, ecco il costo del biglietto per i maxi-schermi a San Siro

Informazioni molto importanti per i tifosi nerazzurri. Come concesso dal comune di Milano, i tifosi hanno la possibilità di andare a vedere la partita contro il Paris Saint-Germain nei maxi-schermi predisposti all’interno dello stadio San Siro.

A tal proposito, sono arrivate novità importanti in merito al costo del biglietto. Infatti, chi avrà la possibilità, dovrà pagare la cifra di 10 euro. Oltre a questo, per ragioni di sicurezza, una volta terminato il match, tutti i tifosi dovranno uscire subito fuori dallo stadio.

Inter, da sogno ad ossessione

La Champions League, per i nerazzurri, con la vittoria del campionato, sarebbe potuta essere vissuta come un sogno da cullare. Adesso, lo spauracchio nemmeno troppo remoto degli ‘zeru tituli’ hanno fatto diventare la partita un’ossessione.

Questo anche perchè per molti giocatori nerazzurri questa sarà l’ultima possibilità di vincere il trofeo, visto che molti sono avanti con l’età ed andranno via al termine della stagione.