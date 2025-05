Noi tifiamo Inter, nella finale di Champions supportiamo i nerazzurri | Decisione clamorosa, tutto pur di non far vincere il PSG

L’Inter avrà il sostegno di tantissimi tifosi per la finale contro il Paris Saint-Germain: arrivano parole molto importanti

La stagione dell’Inter rischia di trasformarsi in un vero e proprio incubo. La squadra nerazzurra, tra membri della squadra e addetti ai lavori, fino a un paio di mesi fa parlava addirittura della possibilità di poter vincere nuovamente il Triplete. Adesso, il rischio di rimanere senza trofei diventa veramente molto concreto.

In Coppa Italia, la squadra di Simone Inzaghi, ha perso l’ennesimo derby che ha fermato i nerazzurri in semifinale. In campionato, la partita spartiacque è stata quella contro la Lazio. Infatti, in quel momento, i nerazzurri si sono trovati a dieci minuti dalla vittoria dello scudetto, ma il pareggio di Pedro lo ha consegnato definitivamente al Napoli.

Infine, c’è la finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain. Ma i nerazzurri non partono certo favoriti dopo la delusione scudetto e dopo le voci che si rincorrono in merito al futuro di Inzaghi lontano dall’Inter.

Intanto, per Lautaro e compagni, arrivano parole importanti in loro sostegno per la finale. Sono pronti a tutto pur di non far vincere la finale al Paris Saint-Germain.

Inter, arriva l’endorsement esterno: “Sosterremo i nerazzurri”

Una delle rivalità storiche del calcio francese è sicuramente quella che corre proprio tra il Paris Saint-Germain ed il Marsiglia. Soprattutto da quando la squadra della capitale è stata acquistata da Al-Khelaifi, che l’ha portata in un’altra dimensione, il tutto si è amplificato ulteriormente.

Proprio per questo, in vista della finale di Champions League, i tifosi dell’OM hanno ammesso, ai microfoni di BFMTV, di fare il tifo per i nerazzurri provando a gufare i rivali di sempre.

Inter, Inzaghi molto più lontano da Milano

Il futuro di Simone Inzaghi sembra essere decisamente lontano da Milano. L’attuale tecnico nerazzurro potrebbe lasciare dopo quattro anni e i suoi motivi sono ben chiari a tutti. Innanzitutto, la questione rinnovo di contratto. Oaktree ha avallato la politica dei rinnovi annuali. Il tecnico ne vorrebbe uno fino al 2028 per avere una dimostrazione di fiducia.

Poi, intervento massiccio sul mercato, dopo anni di magra e mercati a zero. Inoltre, vorrebbe maggiore protezione dai dirigenti, soprattutto per decisioni arbitrali discutibili – cosa che è avvenuta in maniera tardiva solo alla penultima giornata di campionato. Oltre a questo, ci sono i migliori dell’Arabia, ma anche della Premier League. Il futuro sembra già scritto tra le parti.