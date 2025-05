Arriva anche Cristiano Ronaldo per il Mondiale per Club | Trasferimento annunciato: E’ DAVVERO TUTTO FATTO

Cristiano Ronaldo potrebbe clamorosamente partecipare al Mondiale per Club: c’è l’annuncio ufficiale

Cristiano Ronaldo è stato sicuramente uno dei migliori calciatori di tutti i tempi. Il fuoriclasse portoghese è riuscito a lasciare un’impronta indelebile in questo sport e lo si può certamente considerare come il miglior bomber di sempre. In ogni club in cui ha messo piede è sempre riuscito ad essere decisivo.

Dallo Sporting Lisbona, che lo ha fatto conoscere al grande calcio, al Manchester United che lo ha fatto diventare grande e gli ha permesso di diventare il giocatore che abbiamo conosciuto, fino al Real Madrid che lo ha fatto diventare il ‘cannibale’ di record, e la Juventus che gli ha permesso di misurarsi con il nostro campionate e, infine, l’Al-Nassr, con cui vuole continuare a vincere.

Una carriera da numero uno con una mentalità che ha sempre fatto la differenza e continua a farla ancora adesso che si trova, a quarant’anni, nella fase finale della sua carriera calcistica.

Intanto, su di lui, arriva il clamoroso annuncio. Il portoghese, infatti, potrebbe partecipare al Mondiale per Club. Parole che sicuramente hanno sorpreso tantissimi appassionati.

Ronaldo al Mondiale per Club? Le clamorose parole

Cristiano Ronaldo potrebbe giocare il Mondiale per Club. Il fuoriclasse portoghese, in questa stagione, non è riuscito a portare nessun trofeo nella sua già ricca bacheca personale, ma potrebbe farlo altrove a partire da quest’estate.

Infatti, il presidente della FIFA, Gianni Infantino, ha fatto il clamoroso annuncio su di lui ed il suo futuro. Ecco le sue parole: “Cristiano Ronaldo potrebbe giocare il Mondiale per Club. Ci sono trattative in corso con alcuni club, quindi se qualcuno di loro interesse sta osservando la situazione e fosse interessato ad ingaggiare Ronaldo… chissà chissà”.

Ronaldo, da decifrare il futuro all’Al-Nassr

Cristiano Ronaldo, dunque, potrebbe lasciare l’Al-Nassr. Il numero 7 per antonomasia, infatti, già da tempo ha ventilato la possibilità di lasciare il suo attuale club per provare una nuova esperienza altrove.

Nonostante il rinnovo biennale sul tavolo, si era parlato dell’interessamento dello Sporting Lisbona, ma occhio anche a quello dell’Al-Hilal, club che avrebbe messo nel mirino anche il tecnico nerazzurro, Simone Inzaghi.