Hamilton e Leclerc, novità PAZZESCA PER LA FERRARI | Cambia tutto da un giorno all’altro

Arriva la notizia che cambia tutto per la Ferrari: ci sarà una novità che può migliorare il destino della Rossa

In questa stagione sono stati tanti i trasferimenti di piloti da una scuderia all’altra. Ma quello che sicuramente ha suscitato maggiore interesse e curiosità è stato quello di Lewis Hamilton dalla Mercedes alla Ferrari. Il pilota inglese ha deciso di sposare il progetto della scuderia italiana e i tifosi del cavallino rampante hanno accolto la cosa con entusiasmo.

In tanti si sono chiesti anche come sarebbe stata la convivenza tra due piloti come l’inglese e Charles Leclerc che puntano sempre alla vittoria finale. Diciamo che, fino a questo momento, le cose non sono andate come sperato e il titolo Mondiale sembra essere un affare tra McLaren e Red Bull.

I piloti della Ferrari vogliono vederci chiaro perchè, nonostante gli sforzi, la vettura non riesce ad essere competitiva. Per questo servirà avere miglioramenti sensibili di qui alle prossime gare.

E, a proposito di miglioramenti e modifiche, è arrivato un annuncio che potrebbe cambiare in meglio le cose per Hamilton e Leclerc in vista dei prossimi Gran Premi.

Ferrari, arriva la notizia pazzesca: potrebbe cambiare tutto per la Rossa

La Ferrari, anche in questa stagione, si trova a dover rincorrere sia in classifica piloti che in quella costruttori. La scuderia italiana sta cercando di migliorare Gran Premio dopo Gran Premio, ma il lavoro da fare, per raggiungere il livello delle altre scuderie, è ancora enorme.

A tal proposito, il team principal della Ferrari, Vasseur, ha parlato di un’importante modifica che potrebbe essere fatta per le prossime gare. Ecco le sue parole: “Porteremo un’ala nuova come tutti gli altri team. E penso sia sensato portare solo l’ala nuova per avere un quadro più chiaro del suo funzionamento”.

Ferrari, l’ennesima stagione da rincorsa

La Ferrari, quest’anno, nonostante la presenza di due numeri uno sulle sue vetture, sta vivendo l’ennesima stagione di passaggio. L’impressione è quella che la scuderia si stia già adesso concentrando in vista della prossima stagione per migliorare il suo abitacolo.

Questo, ovviamente, non può far felici i propri piloti che hanno intenzione sempre di lottare per le prime posizioni. Ma la situazione, in questo momento, non prevede questa possibilità.