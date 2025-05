Sinner, per 10 anni sarà sempre così | ANNUNCIO UFFICIALE sul futuro del tennista

Arriva l’annuncio ufficiale sul futuro del tennista italiano, Jannik Sinner: “Per altri 10 anni sarà così”

Jannik Sinner è sicuramente il tennista del momento. L’altoatesino, infatti, grazie ai suoi grandi miglioramenti in campo e, soprattutto, alle grandissime vittorie ottenute nonostante la giovane età è riuscito a raggiungere la posizione da numero uno al mondo nella classifica Atp. Un risultato insperato fino a qualche tempo fa.

Questo grande traguardo lo attesta sicuramente tra i migliori sportivi italiani di sempre. Ma, negli ultimi mesi, la sua carriera è stata contraddistinta dalla vicenda Clostebol, sostanza dopante assunta dall’atleta a sua insaputa a causa di una negligenza da parte di un vecchio membro del suo staff.

Una vicenda che ha portato ad un patteggiamento per una squalifica di 3 mesi. Sinner è ritornato in campo agli Internazionali di Roma dove ha perso in finale contro lo spagnolo Alcaraz. Adesso, la prossima missione, è quella del Roland Garros.

Intanto, arrivano parole importantissime in merito al futuro del tennista italiano. Una giudizio netto che sicuramente potrà portare grandi soddisfazioni in futuro.

Sinner, arriva l’annuncio ufficiale: “Sarà così per i prossimi 10 anni”

Jannik Sinner è ritornato in campo dopo la squalifica di 3 mesi a cui si è fatto accenno nel paragrafo precedente. Il numero uno al mondo ha fatto vedere di avere ancora fame, ma di dover ancora acquisire la condizione fisica migliore dopo il periodo di quasi totale inattività.

Intanto, su di lui, arrivano le parole del giornalista de Il Fatto Quotidiano, Andrea Scanzi, che ha parlato a La7 della rivalità con Alcaraz: “Sinner-Alcaraz è una sfida che ci porteremo avanti per almeno 10 anni, come Federer-Nadal”.

Sinner-Alcaraz, una grande amicizia dietro la rivalità

I tifosi italiani si augurano davvero che le parole di Scanzi potranno esaudirsi poi in fatti. Vedere un tennista italiano ad un livello così alto è sicuramente una grandissima soddisfazione. Le battaglie con Alcaraz sono appena cominciate, per due tennisti molto differenti tra loro.

Lo spagnolo, molto più forte sulla terra rossa in cui è il numero uno indiscusso. L’italiano capace di colpi di classe inaspettati e molto freddo a livello mentale. Dietro questa rivalità, una grande amicizia tra due atleti che scriveranno pagine molto importanti di questo sport.