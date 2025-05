SCANDALO NEL CALCIO ITALIANO | La decisione che cambia tutto: l’annuncio UFFICIALE

Arrivano nuove problematiche per quanto riguarda il calcio italiano: c’è l’annuncio ufficiale sulla decisione

Il campionato di Serie A ha emesso tutti i suoi verdetti. Fino all’ultima giornata, infatti, tantissime squadre erano coinvolte sia nella lotta allo scudetto, sia nella lotta al raggiungimento della zona Europa e sia per quanto riguarda la zona salvezza. Per il tricolore, alla fine, come era preventivabile, il Napoli è riuscito a portare a casa il quarto scudetto della sua storia.

In Champions League, insieme agli azzurri, giocheranno l’Inter, l’Atalanta e la Juventus. In Europa League, dopo una grande bagarre, ci saranno Bologna – vincitrice della Coppa Italia – e Roma. Mentre in Conference League ci sarà la Fiorentina ancora una volta. Fuori dalle coppe sono rimaste Milan e Lazio.

In Serie B sono andate Monza, Venezia ed Empoli, mentre si sono salvate Parma e, soprattutto, Lecce che è riuscito a fare un vero e proprio miracolo in 10 contro 11 contro la Lazio.

Intanto, a proposito di Serie B, c’è tantissima bagarre per quanto successo in zona retrocessione con il caso Brescia. Un tumulto che non verrà placato in breve tempo.

Serie B, la decisione che cambia tutto: arriva un nuovo tumulto

Arrivano anche le parole del presidente del Brescia, Massimo Cellino dopo quanto accaduto alla sua società che è stata penalizzata a causa di mancati adempimenti a livello amministrativo e che, di conseguenza, è retrocessa direttamente in Serie C. Ovviamente ci saranno ricorsi e tutto si dovrà vedere.

Ma il presidente delle Rondinelle, ha voluto dire la sua tuonando contro la FIGC: “Non sappiamo se bisogna iscriversi in B o in C e che banca ci darà fiducia per le fidejussioni. La FIGC si è inventata di notte questo piano per salvare la Sampdoria. In 35 anni di calcio non ho mai saltato una scadenza e anche stavolta ho pagato tutto, ma sono stato truffato”.

Serie B, tutto aperto in zona play-off

Intanto, in attesa di capire cosa accadrà in zona play-out e retrocessioni in Serie C, la serie cadetta ha ancora tanto da dire. Infatti, dopo Sassuolo e Pisa, si deciderà quale squadra andrà in Serie A.

Le semifinali dei play-off hanno decretato che saranno Spezia e Catanzaro a sfidarsi, per una partita tra due squadre davvero molto interessanti.