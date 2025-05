PAGANO LA CLAUSOLA DI MOISE KEAN | 52 milioni per la Fiorentina: TRATTATIVA CONCLUSA

Moise Kean potrebbe lasciare la Fiorentina nel prossimo mercato: un club vuole pagare la clausola risolutoria

Tantissime squadre di Serie A stanno iniziando già a programmare il prossimo mercato e i dirigenti stanno valutando i migliori profili per i rispettivi progetti tecnico-tattici. Ad esempio, l’Inter. I nerazzurri sono focalizzati sulla finale di Champions League, ma sicuramente dovranno capire attentamente cosa vorrà fare Simone Inzaghi.

Se il tecnico avrà garanzie riguardo al mercato, ecco che potrà esserci la permanenza e la ricostruzione. Altrimenti sarà addio e bisognerà trovare un tecnico altrettanto valido. La Juventus, invece, vuole vincere lo scudetto nella prossima stagione. I bianconeri hanno in pugno Conte e hanno in mente una grandissima campagna acquisti.

Il Milan, dal canto suo, punterà su elementi giovani, forti e pronti ad essere valorizzate, insieme ad altri elementi più esperti per riscattare l’ultima stagione deludente.

Intanto, uno dei protagonisti del nostro campionato, Moise Kean, potrebbe lasciare la Fiorentina in estate. Un club vorrebbe pagare la sua clausola risolutoria da 52 milioni di euro.

Fiorentina, addio a Kean? Un club vuole pagare la clausola

Moise Kean potrebbe lasciare la Fiorentina in estate. Il centravanti Viola ha nel suo contratto una clausola risolutoria da 52 milioni di euro che potrebbe liberarlo per qualunque club la possa pagare. E in questo senso, un forte interesse per lui è arrivato.

Infatti, il Manchester United, ha osservato con molta attenzione l’attaccante in questa stagione e vuole portarlo il Premier League. In quel caso, la Fiorentina farebbe una plusvalenza enorme che reinvestirebbe sul mercato per rinforzare la rosa di Palladino – sempre che rimanga a Firenze.

Fiorentina, chi al posto di Kean? Le soluzioni

La Fiorentina, nel caso in cui davvero dovesse partire Moise Kean, ha già in mente su chi reinvestire la cifra, quantomeno per quanto riguarda il reparto avanzato. Il primo obiettivo è l’attaccante del Lecce, Krstovic che in questa stagione si è messo in mostra in Salento.

L’alternativa è l’attaccante dell’Udinese, Lorenzo Lucca su cui, però, c’è una folta concorrenza formata da Juventus, ma soprattutto Milan e Roma. Vedremo come evolveranno tutte queste situazione e quali si concretizzeranno realmente per i Viola.