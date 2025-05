“L’Inter ha preso un campione”: ANNUNCIO BOMBA SUI NERAZZURRI | Con lui si vince tutto

Arrivano parole importanti su un acquisto nerazzurro: “L’Inter ha preso un grande campione”

L’Inter, oramai da parecchio tempo, ha iniziato a programmare il prossimo mercato estivo. La società nerazzurra, infatti, deve porre rimedio ai tanti e gravi errori commessi la scorsa estate che non gli hanno permesso di fare il salto di qualità definitivo e che non hanno permesso di vincere lo scudetto, strappato dal Napoli.

Non solo, ma per far rimanere Simone Inzaghi in nerazzurro serviranno garanzie adeguate. Per farlo, bisognerà rientrare all’interno dei diktat della proprietà statunitense, Oaktree. Il fondo, infatti, vuole abbassare l’età media, vuole abbassare i costi totali della squadra ed anche il monte ingaggi che rappresenta il più elevato dell’intera Serie A.

Intanto, come accennato, il futuro di Simone Inzaghi sembra sempre più lontano dal nerazzurro soprattutto se dovesse perdere la Champions League. Le sirene arabe e della Premier League sono tentatrici per lui.

Intanto, arrivano parole importantissime su un acquisto nerazzurro. Infatti, il giocatore è stato definito “un campione” ed è pronto a dimostrarlo a Milano la prossima stagione.

Inter, arrivano parole sull’acquisto: “Hanno preso un campione”

Miroslav Bicanic, intermediario della trattativa che ha portato in nerazzurro il centrocampista croato, Sucic, ha parlato del nuovo acquisto nerazzurro e di che tipo di giocatore sia mostrando tutto il suo entusiasmo per il suo approdo a Milano.

Ecco le sue parole: “Petar è destinato a diventare il migliore al mondo nel suo ruolo. Le persone devono sapere una cosa molto rara nel mondo degli affari odierno. Gli agenti di Sucic hanno perso molti soldi pur di farlo arrivare all’Inter. Ci metterà sette minuti a diventare titolare, in mezzo può giocare ovunque”.

Inter, tantissimo da fare sul mercato estivo

I nerazzurri, come detto, dovranno porre rimedio agli errori fatti dai dirigenti la scorsa estate. Servirà far fare il salto di qualità alla rosa per poter ambire ad essere competitivi in ogni competizione.

Sicuramente dovrà arrivare un difensore centrale giovane, forte e pronto ad essere titolare. Poi, servirà anche una mezz’ala di qualità ed un vice-Calhanoglu che sia affidabile. In attacco, due elementi che abbiano caratteristiche differenti rispetto a quelle presenti attualmente nella rosa nerazzurra.